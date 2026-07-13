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Политика

Парламент Венгрии проголосовал по поправке об отстранении президента страны от должности

Парламент Венгрии принял поправку об отстранении от должности президента
Hungarian Parliament/Reuters

Парламент Венгрии принял 17-ю поправку к конституции, предусматривающую отстранение от должности президента республики Тамаша Шуйока. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что «за» законопроект проголосовали 139 депутатов, «против» высказались шесть парламентариев.

В публикации отмечается, что у Шуйока есть пять дней, чтобы подписать законопроект. Невыполнение этого приведет к импичменту президента, заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр.

Мадьяр призывал Шуйока самостоятельно уйти в отставку до 31 мая. По итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен премьер Венгрии раскритиковал главу государства и напомнил ему, что если тот не согласится на это решение, новое правительство может попытаться отстранить его самостоятельно.

Позже в пресс-службе дворца Шандора заявили, что президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию премьер-министра. Глава государства обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку конфликту.

Ранее тысячи венгров вышли на митинг против Мадьяра.

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