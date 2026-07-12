«Отправился в ад»: на иранском ТВ порадовались смерти Линдси Грэма

Ведущие иранского государственного телевидения с радостью сообщили зрителям о смерти американского сенатора Линдси Грэма. В эфире IRIB покойному политику припомнили, что он радовался гибели жителей Исламской Республики.

Ведущий подчеркнул, что Грэм активно поддерживал удары США по Ирану. Диктор зачитал новость дважды, заявив, что она «настолько хороша», чтобы прозвучать повторно.

«Хочу поздравить великий иранский народ с тем, что Линдси Грэм, ярый противник Ирана, скончался», — прозвучало в эфире.

Диктор также добавил, что сенатор «отправился в ад».

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». По данным телеканала NBC, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Однако эта информация официально не подтверждалась.

Американский сенатор был одним из основных составителей законопроекта о введении 500-процентных пошлин для стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. За день до смерти Грэм «с радостью» сообщил, что сенаторы смогли согласовать этот законопроект с Белым домом.

Ранее в Совфеде отреагировали на смерть американского сенатора Линдси Грэма.