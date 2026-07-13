Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Политика

Американист объяснил, как смерть Грэма повлияет на Украину

Политолог Дудаков: после смерти Грэма Украине будет сложнее продвигать санкции против РФ
Craig Hudson - Pool via CNP/Global Look Press

После смерти американского сенатор Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) украинскому лобии в США будет сложнее продвигать проекты антироссийских санкций. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Линдси Грэм как один из главных ястребов американской политики был очень тесно связан с украинским лобби, а также с израильским лобби. Поэтому нет ничего удивительного в том, что первыми, кто высказал слова соболезнования после его смерти, были премьер-министр [Биньямин] Нетаньяху и президент Украины [Владимир] Зеленский. Конечно, и украинское, и израильское лобби потеряли одного из своих важных союзников», — сказал американист.

По словам Дудакова, после смерти Грэма уже можно забыть о санкционной инициативе американских законодателей, которая наделит президента США правом вводить 500-процентные пошлины в отношении третьих стран за покупку энергоносителей у РФ.

«Сейчас, я думаю, точно нереалистично принятие всего этого счастья», — подытожил Дудаков.

Кроме того, администрации президента США Дональда Трампа теперь будет сложнее утвердить новый военный бюджет на $1,5 трлн, потому что Грэм был одним из главных сторонников этой концепции.

13 июня кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что внезапная смерть сенатора Грэма стала репутационным ударом по имиджу Украины и еще одним проявлением «проклятия» украинского лидера Владимира Зеленского.

Журналист отметил, что в Киеве Грэм выглядел хорошо и даже произнес несколько речей, сделал фотографию с беспилотниками.

По словам Христофору, сенатор был не первым политиком, который испытал неудачу после визита в украинскую столицу. 

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». По данным телеканала NBC, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Однако эта информация официально не подтверждалась.

Американский сенатор был одним из основных составителей законопроекта о введении 500-процентных пошлин для стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. За день до смерти Грэм «с радостью» сообщил, что сенаторы смогли согласовать этот законопроект с Белым домом.

Ранее в США заподозрили российский след в кончине сенатора Грэма.
 

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!