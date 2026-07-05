Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Политика

В Кремле заявили, что Путин и Трамп обсуждали Украину

Ушаков: Путин и Трамп во время беседы говорили об урегулировании на Украине
Maxim Shemetov/Reuters

Во время телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп говорили об урегулировании на Украине, рассказал РИА Новости помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, президент США снова выразил готовность содействовать скорейшему прекращению военных действий в зоне конфликта и поиску решений по преодолению кризиса. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Джаред Кушнер продолжат быть посредниками между сторонами и готовы в удобное время приехать в Москву.

«Наш президент обрисовал реальную картину обстановки на поле боя, где российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», — добавил Ушаков.

До этого президент Украины Владимир Зеленский «очень хорошо» поговорил по телефону с Трампом. Лидер республики поздравил собеседника и американцев с Днем независимости и поблагодарил США за помощь в защите суверенитета Украины.

По словам Зеленского, речь также шла о текущей ситуации на фронте. Президент Украины заявил о «реальной перспективе» окончания боевых действий в республике, но отметил, что решающее значение для этого имеет позиция США. Политики договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре.

Ранее в Госдуме заявили, что освобождение Константиновки даст преимущества в переговорах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!