В Кремле заявили, что Путин и Трамп обсуждали Украину

Ушаков: Путин и Трамп во время беседы говорили об урегулировании на Украине

Во время телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп говорили об урегулировании на Украине, рассказал РИА Новости помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, президент США снова выразил готовность содействовать скорейшему прекращению военных действий в зоне конфликта и поиску решений по преодолению кризиса. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Джаред Кушнер продолжат быть посредниками между сторонами и готовы в удобное время приехать в Москву.

«Наш президент обрисовал реальную картину обстановки на поле боя, где российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», — добавил Ушаков.

До этого президент Украины Владимир Зеленский «очень хорошо» поговорил по телефону с Трампом. Лидер республики поздравил собеседника и американцев с Днем независимости и поблагодарил США за помощь в защите суверенитета Украины.

По словам Зеленского, речь также шла о текущей ситуации на фронте. Президент Украины заявил о «реальной перспективе» окончания боевых действий в республике, но отметил, что решающее значение для этого имеет позиция США. Политики договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре.

Ранее в Госдуме заявили, что освобождение Константиновки даст преимущества в переговорах.