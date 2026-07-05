Путин по телефону поздравил Трампа с Днем независимости США

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом поздравил его и весь американский народ с Днем независимости США. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого приводит РИА Новости.

«Сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», — рассказал он.

По его словам, телефонный звонок состоялся в субботу, 4 июля.

Также Путин направил Трампу праздничную телеграмму. Российский лидер добавил, что подписание Декларации независимости США положило начало существованию американского государства. Путин отметил, что Россия тогда поддержала североамериканских колонистов в их стремлении «к свободе от британского владычества».

До этого Трамп, выступая у горы Рашмор в честь Дня независимости страны, пообещал сделать Америку больше, лучше и сильнее. При этом президент США неоднократно ранее высказывал идеи присоединения Канады и Венесуэлы к Америке. Он также строил планы на Гренландию.

Ранее Трамп назвал «второго по привлекательности» президента США.