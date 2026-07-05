Путин и Трамп созвонились, разговор длился почти полтора часа

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп созвонились. Об этом сообщил помощник президент РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Разговор продлился 1 час 25 минут.

«Президент Путин лично поздравил Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», — сказал Ушаков.

Соединенные Штаты отмечают 250-летие своего основания, этот праздник более известен, как День независимости США, его ежегодно праздную 4 июля в честь принятия Декларации независимости от Великобритании в 1776 году.

Также Путин направил Трампу праздничную телеграмму. Российский лидер добавил, что подписание Декларации независимости США положило начало существованию американского государства. Путин отметил, что Россия тогда поддержала североамериканских колонистов в их стремлении «к свободе от британского владычества».

До этого Трамп, выступая у горы Рашмор в честь Дня независимости страны, пообещал сделать Америку больше, лучше и сильнее.

Ранее в Кремле заявили, что Путин и Трамп обсуждали Украину.