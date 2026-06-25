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Зеленский угрожает операцией в Крыму, если его поддержит G7. Что об этом говорят в России?

Зеленский надеется получить поддержку G7, чтобы провести операцию ВСУ в Крыму
Владимир Зеленский
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых операций, в том числе на крымском направлении. По его словам, реализация этих планов зависит от решения стран G7 о поставках вооружений, которые Киев ранее запрашивал у западных союзников. Зеленский также сообщил, что поручил разведке и ВСУ действовать на опережение против объектов российской инфраструктуры, обеспечивающих боевые действия. Что о планах Киева говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет «решения» от стран G7, которое должно помочь ВСУ провести операции в Крыму, после чего Россия «будет вынуждена выбрать мир». Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

«Наша операция, в том числе в Крыму, четко просчитана. И то, как она продолжается, абсолютно доказывает: если то, про что мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится — и это зависит от решения партнеров — мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир», — утверждает Зеленский.

По его словам, Украина «очень рассчитывает» на положительный ответ от партнеров, которые «четко знают, о чем речь». Что конкретно имеется в виду, Зеленский уточнять не стал.

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«Ждет новое оружие»

Заявление Зеленского сразу прокомментировали российские военные блогеры и эксперты.

Как заявил «Газете.Ru» военный аналитик Юрий Кнутов, эти слова свидетельствуют о возможных планах Украины провести высадку десанта для «захвата плацдарма» на полуострове.
 
«По Крыму идет достаточно активная работа. Она связана с изоляцией Крыма. Мы это наблюдаем по тому количеству дронов, которые действуют в Запорожской области и в районе сухопутного пути, связывающего Россию с Крымом. Там сейчас работает [российское подразделение] «Рубикон», усилили ПВО... То, что касается «Семерки», вероятнее всего, будут какие-то поставки киевскому режиму, которые позволят ему провести десантную операцию, чтобы либо захватить плацдарм в Крыму, либо совершить мощную военную провокацию», — подчеркнул военный эксперт.
 
Киеву, как считает Кнутов, скорее всего, поставят десантные катера, а также «дополнительные средства, которые можно будет применять по территории Крыма»: например, ракеты Storm Shadow и другие средства нападения.
  
По его словам, минирование побережья и подходов к берегу исключит возможность для ВСУ провести десантную операцию.

Военкор Евгений Лисицын предположил, что речь может идти о новой партии дальнобойных ракет или другого вооружения, которое Киев рассчитывает получить от стран G7. Он обратил внимание, что украинские власти открыто связывают планы дальнейших ударов по Крыму с решениями западных партнеров.

«Запад уже неоднократно показывал, что «красные линии» для него — просто переговорная тактика», — отметил Лисицын.

Авторы Telegram-канала «Два майора» считают заявления Зеленского частью информационного давления. По их мнению, основной угрозой для Крыма остаются дистанционные удары по транспортной и энергетической инфраструктуре, однако сами по себе они не способны изменить ситуацию на поле боя.

«С дронами разберемся, противоракет наделаем, да и мосты, если что залатаем. Не впервой», — подчеркивается в публикации.

Доброволец и публицист Алексей Живов призвал не игнорировать слова Зеленского. По его мнению, независимо от того, являются ли они «пустыми угрозами» или отражают реальные планы Киева, оборону Крыма необходимо усиливать. Что касается вооружения с Запада, о котором говорил Зеленский, речь могла идти о баллистических ракетах, десантных лодках и десантных вертолетах.

Военный блогер Юрий Подоляка, в свою очередь, после очередной атаки беспилотников на Крым заявил, что относительно слабый налет может свидетельствовать о подготовке более масштабного удара.

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Как Зеленский менял позицию по Крыму

Нынешние заявления президента Украины заметно расходятся с тем, что он говорил ранее о перспективах возвращения Крыма.

Так, еще в прошлом году он признавал, что у Киева нет достаточного количества вооружений, чтобы вернуть Крым военным путем. Тогда он согласился с оценкой президента США Дональда Трампа о том, что Украина не располагает необходимыми для этого силами.

Еще раньше, в ноябре 2024 года, в интервью Fox News Зеленский утверждал, что Киев рассчитывает добиться своей цели дипломатическим путем.

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они погибли ради возвращения Крыма», — отмечал Зеленский.

При этом в последние недели риторика украинских властей стала заметно жестче. Так, 17 июня министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Киев намерен «превратить Крым в остров», объяснив это ударами по транспортной инфраструктуре полуострова.

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