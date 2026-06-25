Зеленский угрожает операцией в Крыму, если его поддержит G7. Что об этом говорят в России?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых операций, в том числе на крымском направлении. По его словам, реализация этих планов зависит от решения стран G7 о поставках вооружений, которые Киев ранее запрашивал у западных союзников. Зеленский также сообщил, что поручил разведке и ВСУ действовать на опережение против объектов российской инфраструктуры, обеспечивающих боевые действия. Что о планах Киева говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет «решения» от стран G7, которое должно помочь ВСУ провести операции в Крыму, после чего Россия «будет вынуждена выбрать мир». Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

«Наша операция, в том числе в Крыму, четко просчитана. И то, как она продолжается, абсолютно доказывает: если то, про что мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится — и это зависит от решения партнеров — мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир», — утверждает Зеленский.

По его словам, Украина «очень рассчитывает» на положительный ответ от партнеров, которые «четко знают, о чем речь». Что конкретно имеется в виду, Зеленский уточнять не стал.

«Ждет новое оружие»

Заявление Зеленского сразу прокомментировали российские военные блогеры и эксперты.

Как заявил «Газете.Ru» военный аналитик Юрий Кнутов, эти слова свидетельствуют о возможных планах Украины провести высадку десанта для «захвата плацдарма» на полуострове.



«По Крыму идет достаточно активная работа. Она связана с изоляцией Крыма. Мы это наблюдаем по тому количеству дронов, которые действуют в Запорожской области и в районе сухопутного пути, связывающего Россию с Крымом. Там сейчас работает [российское подразделение] «Рубикон», усилили ПВО... То, что касается «Семерки», вероятнее всего, будут какие-то поставки киевскому режиму, которые позволят ему провести десантную операцию, чтобы либо захватить плацдарм в Крыму, либо совершить мощную военную провокацию», — подчеркнул военный эксперт.



Киеву, как считает Кнутов, скорее всего, поставят десантные катера, а также «дополнительные средства, которые можно будет применять по территории Крыма»: например, ракеты Storm Shadow и другие средства нападения.



По его словам, минирование побережья и подходов к берегу исключит возможность для ВСУ провести десантную операцию.

Военкор Евгений Лисицын предположил, что речь может идти о новой партии дальнобойных ракет или другого вооружения, которое Киев рассчитывает получить от стран G7. Он обратил внимание, что украинские власти открыто связывают планы дальнейших ударов по Крыму с решениями западных партнеров.

«Запад уже неоднократно показывал, что «красные линии» для него — просто переговорная тактика», — отметил Лисицын.

Авторы Telegram-канала «Два майора» считают заявления Зеленского частью информационного давления. По их мнению, основной угрозой для Крыма остаются дистанционные удары по транспортной и энергетической инфраструктуре, однако сами по себе они не способны изменить ситуацию на поле боя.

«С дронами разберемся, противоракет наделаем, да и мосты, если что залатаем. Не впервой», — подчеркивается в публикации.

Доброволец и публицист Алексей Живов призвал не игнорировать слова Зеленского. По его мнению, независимо от того, являются ли они «пустыми угрозами» или отражают реальные планы Киева, оборону Крыма необходимо усиливать . Что касается вооружения с Запада, о котором говорил Зеленский, речь могла идти о баллистических ракетах, десантных лодках и десантных вертолетах.

Военный блогер Юрий Подоляка, в свою очередь, после очередной атаки беспилотников на Крым заявил, что относительно слабый налет может свидетельствовать о подготовке более масштабного удара.

Как Зеленский менял позицию по Крыму

Нынешние заявления президента Украины заметно расходятся с тем, что он говорил ранее о перспективах возвращения Крыма.

Так, еще в прошлом году он признавал, что у Киева нет достаточного количества вооружений, чтобы вернуть Крым военным путем. Тогда он согласился с оценкой президента США Дональда Трампа о том, что Украина не располагает необходимыми для этого силами.

Еще раньше, в ноябре 2024 года, в интервью Fox News Зеленский утверждал, что Киев рассчитывает добиться своей цели дипломатическим путем.

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они погибли ради возвращения Крыма», — отмечал Зеленский.

При этом в последние недели риторика украинских властей стала заметно жестче. Так, 17 июня министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Киев намерен «превратить Крым в остров», объяснив это ударами по транспортной инфраструктуре полуострова.