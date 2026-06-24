«Решимости и дури хватит»: Украина готовится атаковать Белоруссию?

Через два дня истекает срок ультиматума, поставленного Владимиром Зеленским Белоруссии. Он потребовал от Минска убрать с границы ретрансляторы, которые якобы помогают ВС РФ наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что случае отказа ВСУ «сделают это сами». Действительно ли Киев решится атаковать Белоруссию и чем на это ответит Москва — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский предъявил Белоруссии ультиматум: он потребовал от главы государства Александра Лукашенко в течение семи дней убрать с приграничной территории ретрансляторы, которые, по заявлению Киева, помогают наводить российские беспилотники на украинские объекты.

Заявил Зеленский следующее: «На его территории вдоль двух областей приграничных находится техника, корректирующая огонь <...> Пусть снимет всю технику, пусть выключит. Я думаю, ему недели будет достаточно. Если он этого не сделает, сделаем мы ».

В Киеве также требуют от Белоруссии прекратить поставлять России компоненты для вооружений и топливо, в противном случае угрожая ударами средств воздушного нападения ВСУ по соответствующим объектам. Ранее в военно-политическом руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для украинских ударов на территории Белоруссии уже определены. В числе первоочередных — нефтеперерабатывающие предприятия республики.

Срок ультиматума истекает через два дня, 26 июня . Можно не сомневаться — у украинского военно-политического руководства хватит решимости, а главным образом дури, чтобы атаковать Белоруссию. И, скорее всего, угрозы Зеленского будут реализованы на практике, то есть по целям в Белоруссии будет нанесен массированный удар беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами типа «Фламинго». Суть вопроса сегодня заключается даже не в том, будет удар или нет, а в том, какими станут его последствия.

Некоторые представители российского экспертного сообщества полагают, что в этом случае Украина, в соответствии с нормами международного права, будет признана государством-агрессором, что существенно осложнит положение Киева и лично Зеленского на международной арене. Скорее всего, ничего подобного не произойдет, и действия украинского руководства коллективный Запад расценит как полностью соответствующие статье 51 Устава ООН — о праве государства-члена, в данном случае Украины, на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения на него. А средством этого «вооруженного нападения» сочтут как раз ретрансляторы, которые якобы помогают наводить российские беспилотники на объекты на Украине.

Так что военно-политических чудес от Запада ожидать не стоит. «Наш сукин сын» для государств-участников НАТО — то есть Зеленский, — так и останется любимым родственником большинства руководителей стран Старого света. Да и, скорее всего, текст ультиматума в адрес Белоруссии писался под диктовку Брюсселя и с самым непосредственным участием Лондона: не может быть такого, чтобы президент Украины выступил с подобными заявлениями, не согласовав с европейскими лидерами текст до последней запятой .

Главный вопрос для Минска и Москвы сейчас — как отвечать на возможный удар ВСУ по Белоруссии. Один из реалистичных сценариев, предлагаемый в этом материале исключительно в виде предположения или гипотезы, заключается в следующем.

В случае удара дронов и крылатых ракет ВСУ по Белоруссии действия Вооруженных сил республики должны ограничиться исключительно отражением атаки, то есть иметь только оборонительный характер и сопровождаться со стороны Минска политическими заявлениями о неприменении какого-либо наступательного оружия и ответных ударов со стороны белорусской армии по объектам на Украине. Задача Лукашенко при этом — не дать втянуть свою страну в войну.

И это не будет рассматриваться как проявление слабости Минска, если за Белоруссию как союзное государство со всей возможной решимостью вступится Москва, причем с задействованием всех боевых и оперативных возможностей Вооруженных сил России, и нанесет по Зеленскому удар такой силы, что у украинского военно-политического руководства исчезнет даже мысль предъявлять подобные ультиматумы в обозримом будущем .

Но это должен быть удар или серия ударов именно такой мощи. Предыдущие действия средств воздушного нападения ВС РФ, похоже, нужного впечатления на украинские власти пока не произвели.

Возможные цели подобного удара назывались уже десятки, если не сотни раз: первые лица военно-политического руководства в Киеве, заглубленные пункты высших звеньев управления, квартал правительственных зданий в столице Украины, мостовые переходы через Днепр, гидротехнические сооружения на этой же реке, вокзалы, узловые железнодорожные станции, тоннели и пр. Для разрушения особо важных объектов может быть применено и специальное оружие. Похоже, время расчехлить его уже давно настало.

Что касается высказываний некоторых представителей экспертного сообщества о том, что вступление белорусской армии в военные действия может существенно облегчить положение на фронтах для ВС РФ, — это весьма и весьма спорный вопрос. И боевые возможности, и численность ВС РБ не так уж велики, не предоставляет каких-либо преимуществ радикального характера и территория Белоруссии (в связи с дальностью применения современных средств поражения). Да и особого настроя воевать с Украиной у личного состава и населения республики не отмечается — хотя и нельзя исключать, что украинские удары решительно изменят эти настроения.

Однако дурь и глупость Зеленского после реализации угроз 26 июня могут привести и к совершенно неожиданным и непрогнозируемым результатам.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).