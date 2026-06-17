Министр обороны Украины захотел превратить Крым в остров. Что ответили в России?

Министр обороны Украины Михаил Федеров заявил о желании Киева превратить Крым в остров. Заявление прозвучало на фоне участившихся атак ВСУ по транспортной инфраструктуре полуострова. «Страна.ua» ранее писала, что изоляцию Крыма украинские власти могут использовать как аргумент в переговорах или как плацдарм для наступления на юге.

Глава министерства обороны Украины Михали Федоров заявил о желании Киева превратить Крым в остров. По его словам, ВСУ якобы пытаются изолировать Крым с помощью беспилотиков.

«Похоже, в ближайшем будущем Крым превратится в остров. А это может привести к совершенно неожиданным последствиям для России», — сказал Федоров.

Заявление украинского министра прозвучало на фоне ударов украинской армии по мостам в Херсонской области. Атаки участились в начале июня и продолжаются до сих пор. Так, ВСУ 15 июня ударили по переправам возле Чонгара и Геническа в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо сообщал, что украинские военные целенаправленно бьют по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям.

О том, что Украина хочет изолировать полуостров, ранее уже заявлял в интервью Reuters командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

«Мы создадим условия, которые сделают крайне сложным для любых военнослужащих или работников оборонной промышленности оставаться в Крыму, на временно оккупированных территориях или использовать подъездные пути к ним», — пояснил Бровди.

«Страна.ua» писала, что Киев может использовать это как аргумент для переговоров, чтобы склонить Москву к своим условиям по завершению конфликта, или как плацдарм для наступления на юге с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.

Есть «противоядие»

На заявление Федорова уже отреагировали в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров задался вопросом, как именно Киев хочет превратить Крым в «остров».

«На любой беспилотник есть «противоядие», мы сейчас над этим самым активным образом работаем», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в свою очередь заявил, что Украина получит жесточайший ответ на попытки изолировать полуостров. По его словам, если это произойдет, украинский министр обороны будет отвечать по всей строгости закона.

«Это они так считают Крым своим. То они морили Крым жаждой, то теперь стараются сделать так, чтобы крымчане не заработали в туристический сезон. Бьют по перешейку между полуостровом и материком. Но не смогут они этого сделать. Получат жесточайший ответ», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа при этом заявил, что российские военные должны действовать симметрично, и призвал увеличить число ударов по мостам на Украине.

«Если ВСУ ударяют по одному мосту, ВС РФ должны уничтожать 10 украинских мостов. Между левым и правым берегом Днепра десятки путепроводов. За почти пять лет специальной военной операции мы не уничтожили ни один из них, потому что не хотим создавать проблемы гражданским людям. Поэтому на высказывание Федорова, что ВСУ хотят сделать Крым островом, нам придется отвечать очень жестко», — сказал депутат.