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Политика

В России раскрыли, как Запад поможет Украине провести «операцию» в Крыму

Военэксперт Кнутов: Украина с помощью G7 хочет создать плацдарм в Крыму  
AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев ждет помощи от стран G7 в проведении операции в Крыму, свидетельствует о планах Украины провести там высадку десанта для «захвата плацдарма» на полуострове. Не исключена также военная провокация со стороны киевского режима. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
 
По его словам, России необходимо минировать побережье Крыма и морские подходы к региону.
 
«По Крыму идет достаточно активная работа. Она связана с изоляцией Крыма. Мы это наблюдаем по тому количеству дронов, которые действуют в Запорожской области и в районе сухопутного пути, связывающего Россию с Крымом. Там сейчас работает [российское подразделение] «Рубикон», усилили ПВО... То, что касается «Семерки», вероятнее всего, будут какие-то поставки киевскому режиму, которые позволят ему провести десантную операцию, чтобы либо захватить плацдарм в Крыму, либо совершить мощную военную провокацию», — подчеркнул военный аналитик.
 
Киеву, как отметил Кнутов, скорее всего, поставят десантные катера, а также «дополнительные средства, которые можно будет применять по территории Крыма». Речь идет о ракетах Storm Shadow и других средствах нападения, уточнил он.
 
«Надо сейчас в срочном порядке минировать побережье [Крыма], минировать подходы непосредственно к берегу», — отметил эксперт.
 
По его словам, минирование побережья исключит возможность для ВСУ провести десантную операцию в регионе.
 
Накануне украинские СМИ сообщили, что Киев, по словам Зеленского, ждет некоего решения от стран G7, которое должно помочь ВСУ провести операции в Крыму, после чего Россия якобы «будет вынуждена выбрать мир».

Ранее в Крыму при атаке украинских войск погиб ребенок.

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