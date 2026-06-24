Город без света, детсады на сухпайках: что происходит в Севастополе после атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали два человека, пропал свет

Вид на памятник Павлу Нахимову на площади Нахимова в Севастополе

24 июня ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю — за ночь и утро средства ПВО сбили 70 беспилотников, в результате атаки пострадали два человека. Город также оказался полностью обесточен — на линию не вышли городские троллейбусы, а детские сады перешли на особый режим работы. Из-за невозможности приготовить горячие обеды детей обеспечили сухпайками. Как город живет после атаки — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю — ночью и утром 24 июня над городом сбили 70 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Пострадало два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха», — уточнил он.

В нескольких многоквартирных домах в результате атаки оказались разбиты окна и повреждены балконы. В Гагаринском районе города обломки сбитого дрона попали в стену дома, из-за этого загорелся приемник газового котла, пожар оперативно локализовали. Кроме этого, в результате атаки повреждения получили семь частных домов — осколками БПЛА побило крыши, фасады и стены.

Город без электричества

Рано утром 24 июня Развожаев сообщил, что из-за атаки ВСУ Севастополь остался без электроснабжения. По данным «Крымэнерго», свет также пропал в Евпатории, Саках, Джанкое, Джанкойском и Сакском районах. Кроме этого, отключения затронули Симферополь, Ялту, Алушту, Феодосию, Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский и Кировский районы.

Губернатор призвал горожан экономить заряд телефонов, не перегружать сеть, когда дадут электричество, и сохранять спокойствие.

«Паника — это то, на что рассчитывает противник. Помогайте тем, кто рядом, особенно пожилым соседям», — уточнил он.

Позже Развожаев заявил, что из-за отсутствия напряжения на линию не выйдут городские троллейбусы, и сообщил о частичном перекрытии Чернореченской улицы. Кроме этого, на особый режим работы перешли детские сады в Севастополе.

«Северная сторона, Инкерман, Орлиное: здесь детские сады продолжают работу в обычном, штатном режиме. Остальные районы города: сады работают в режиме дежурных групп. Поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно. Поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками», — добавил губернатор.

Жительница Севастополя Анастасия, которая работает в частной стоматологии, рассказала Bfm.ru, что клинику пришлось закрыть: нет ни света, ни воды, ни собственных генераторов.

«На данный момент до сих пор света нет. И пишут, что по большинству районов свет будет только к вечеру. Мелкие магазины работают в режиме наличной оплаты. <...> Есть мелкие предприятия, которые работают на генераторах, но у них света нет, то есть какие-то приборы они подпитали, что-то работает и временно принимают оплату за наличку», — поделились она.

По словам Развожаева, электроснабжение в Севастополе и других населенных пунктах постепенно восстанавливают. Свет уже дали в Инкермане, на Северной стороне, в Каче, Орловке, Андреевке, Орлином и в Севастопольской зоне южного берега Крыма. В ближайшее время также планируют запитать улицы Хрусталева и Восставших, Сахарную головку. Однако в Ленинском и Гагаринском районах сложилась самая сложная ситуация — электричества там не будет до вечера.

«Крымчане справятся»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru выразил мнение, что для атаки на Севастополь ВСУ, вероятно, использовали крупные беспилотники.

«Думаю, что беспилотники запускали поблизости. Скорее всего, с территории оккупированной Киевом Херсонской области. Заходили на Севастополь с моря», — отметил он.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя атаку в беседе с «Газетой.Ru», заявил, что ВС РФ, без сомнений, ответят на нее и тогда «Украина погрузится как минимум в XVII – XVIII века».

«Конечно, крымчане справятся, крымчане проходили уже все этапы энергетической блокады, нас этим не запугать. Но Киев должен помнить, что он ответит не только за Севастополь, но и за всю Россию», — подчеркнул парламентарий.