Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество
ТВЗ

Город без света, детсады на сухпайках: что происходит в Севастополе после атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали два человека, пропал свет
Вид на памятник Павлу Нахимову на площади Нахимова в Севастополе
Сергей Мальгавко/ТАСС

24 июня ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю — за ночь и утро средства ПВО сбили 70 беспилотников, в результате атаки пострадали два человека. Город также оказался полностью обесточен — на линию не вышли городские троллейбусы, а детские сады перешли на особый режим работы. Из-за невозможности приготовить горячие обеды детей обеспечили сухпайками. Как город живет после атаки — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю — ночью и утром 24 июня над городом сбили 70 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Пострадало два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха», — уточнил он.

В нескольких многоквартирных домах в результате атаки оказались разбиты окна и повреждены балконы. В Гагаринском районе города обломки сбитого дрона попали в стену дома, из-за этого загорелся приемник газового котла, пожар оперативно локализовали. Кроме этого, в результате атаки повреждения получили семь частных домов — осколками БПЛА побило крыши, фасады и стены.

Город без электричества

Рано утром 24 июня Развожаев сообщил, что из-за атаки ВСУ Севастополь остался без электроснабжения. По данным «Крымэнерго», свет также пропал в Евпатории, Саках, Джанкое, Джанкойском и Сакском районах. Кроме этого, отключения затронули Симферополь, Ялту, Алушту, Феодосию, Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский и Кировский районы.

Губернатор призвал горожан экономить заряд телефонов, не перегружать сеть, когда дадут электричество, и сохранять спокойствие.

«Паника — это то, на что рассчитывает противник. Помогайте тем, кто рядом, особенно пожилым соседям», — уточнил он.

Позже Развожаев заявил, что из-за отсутствия напряжения на линию не выйдут городские троллейбусы, и сообщил о частичном перекрытии Чернореченской улицы. Кроме этого, на особый режим работы перешли детские сады в Севастополе.

«Северная сторона, Инкерман, Орлиное: здесь детские сады продолжают работу в обычном, штатном режиме. Остальные районы города: сады работают в режиме дежурных групп. Поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно. Поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками», — добавил губернатор.

Жительница Севастополя Анастасия, которая работает в частной стоматологии, рассказала Bfm.ru, что клинику пришлось закрыть: нет ни света, ни воды, ни собственных генераторов.

«На данный момент до сих пор света нет. И пишут, что по большинству районов свет будет только к вечеру. Мелкие магазины работают в режиме наличной оплаты. <...> Есть мелкие предприятия, которые работают на генераторах, но у них света нет, то есть какие-то приборы они подпитали, что-то работает и временно принимают оплату за наличку», — поделились она.

По словам Развожаева, электроснабжение в Севастополе и других населенных пунктах постепенно восстанавливают. Свет уже дали в Инкермане, на Северной стороне, в Каче, Орловке, Андреевке, Орлином и в Севастопольской зоне южного берега Крыма. В ближайшее время также планируют запитать улицы Хрусталева и Восставших, Сахарную головку. Однако в Ленинском и Гагаринском районах сложилась самая сложная ситуация — электричества там не будет до вечера.

«Крымчане справятся»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru выразил мнение, что для атаки на Севастополь ВСУ, вероятно, использовали крупные беспилотники.

«Думаю, что беспилотники запускали поблизости. Скорее всего, с территории оккупированной Киевом Херсонской области. Заходили на Севастополь с моря», — отметил он.

Читайте также
Севастополь гасит свет и ограничивает транспорт: как живет Крым после массированных атак ВСУ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя атаку в беседе с «Газетой.Ru», заявил, что ВС РФ, без сомнений, ответят на нее и тогда «Украина погрузится как минимум в XVII – XVIII века».

«Конечно, крымчане справятся, крымчане проходили уже все этапы энергетической блокады, нас этим не запугать. Но Киев должен помнить, что он ответит не только за Севастополь, но и за всю Россию», — подчеркнул парламентарий.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!