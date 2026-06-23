«Терпение не бесконечно». Украина допустила отказ от перемирия по линии фронта

Мельник: Украина может отказаться от перемирия с Россией по линии фронта

Украина может пересмотреть свою позицию по прекращению огня вдоль нынешней линии соприкосновения. С таким предупреждением на заседании Совета Безопасности ООН выступил постоянный представитель Украины Андрей Мельник. Что значит это заявление и что о нем думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Киев по-прежнему готов к прямым переговорам с Москвой, однако «терпение не бесконечно».

«За последние 15 месяцев Украина неоднократно призывала Совет Безопасности принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. К сожалению, протянутая Украиной рука так и осталась висеть в воздухе», — заявил он.

По его словам, если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, Украина может пересмотреть свое предложение о прекращении огня. Остановку боевых действий по фактической линии фронта дипломат назвал «большим компромиссом».

В последние месяцы украинские власти неоднократно выступали за прекращение огня по линии боевого соприкосновения с последующим переходом к политическим переговорам. Однако Москва последовательно отвергает такой подход . Российские власти считают, что заморозка конфликта позволит Украине восстановить силы и получить новые поставки вооружений от западных стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров вновь подтвердил эту позицию 23 июня.

«Запад хочет добиться прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, получить передышку, получить время для накачки Украины новой порцией вооружений», — заявил министр.

В то же время Москва не заявляет о полном отказе от переговоров. По словам Лаврова, Россия готова вернуться к переговорному процессу с той точки, на которой он был прерван ранее. Россия и Украина в последний раз вели переговоры при посредничестве США в начале года. Они были прерваны после того, как Киев отказался выводить войска с территории Донбасса.

Как следует из заявлений российских официальных лиц, Москва выступает не за заморозку конфликта по существующей линии соприкосновения, а за достижение целей специальной военной операции и выполнение договоренностей, которые обсуждались в ходе предыдущих контактов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее подчеркнул, что Россия ожидает реализации именно этих целей, а не просто выполнения промежуточных договоренностей.

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что конфликт может завершиться «до конца суток», если украинское руководство выполнит российские условия — то есть согласится на полный вывод войск со всех территорий, которые вошли в состав РФ в результате референдума в 2022 году.

Что говорят украинские СМИ

Источники Kyiv Independent на Украине утверждают, что украинские власти получили сигнал от президента США Дональда Трампа действовать «более смело» против России , поскольку без давления прийти к переговорному процессу якобы невозможно.

Тем не менее собеседники издания в США не подтвердили, что Трамп поддержал усиленные удары ВСУ, несмотря на то, что он остается приверженцем «мира через силу».

В Киеве рассматривают удары по территории России как способ усилить давление на Кремль и добиться «более серьезного» отношения к переговорам, утверждает KI. По данным издания, Зеленский также предложил провести в США трехсторонний саммит с участием Трампа и Путина и «Дональду понравилась эта идея». В то же время подобная встреча в ближайшее время маловероятна.