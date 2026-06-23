«Возможна масштабная провокация». Крымчан предупредили о подготовке новой атаки ВСУ

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Украина может готовиться к новой масштабной атаке на Крым. По его мнению, относительно слабый налет беспилотников в ночь на 23 июня свидетельствует о том, что ВСУ накапливают ресурсы для более крупного удара.

Юрий Подоляка заявил, что основной целью последней атаки стали объекты энергетической инфраструктуры полуострова. Военблогер отметил, что, судя по публикациям в украинских соцсетях, часть беспилотников могла достигнуть целей. Он предположил, что эти удары являются «прелюдией к следующему большому налету» .

«Очевидно, противник накапливает дроны для следующего крупного удара. А пока идут попытки ослаблять наше ПВО малыми налетами. Причем в первую очередь в районе Крымского моста», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

Версия о десантной операции

О возможной подготовке Киева к более масштабным действиям ранее говорил и военный эксперт Юрий Кнутов. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что Украина может готовить крупную десантную операцию в Крыму.

По словам эксперта, около месяца назад украинские подразделения морской пехоты были выведены с линии фронта в тыл, где могут проходить подготовку. Кнутов считает, что одной из первоочередных задач российской стороны должно стать укрепление побережья полуострова и подготовка к отражению возможных попыток высадки десанта.

При этом эксперт подчеркнул, что речь идет не о попытке захвата Крыма, а «о возможной масштабной провокации», целью которой может стать нанесение ущерба инфраструктуре и логистике региона.

Крымский мост — одна из ключевых целей?

О нарастающей активности украинских беспилотников в Крыму пишет и немецкая газета Die Welt. Издание приводит мнение австрийского полковника и военного эксперта Маркуса Райснера, который считает, что Киев стремится усилить давление на Россию в логистической, экономической и социальной сферах.

По мнению Райснера, одной из потенциальных целей украинских атак остается Крымский мост , который играет важную роль для снабжения полуострова.

Эксперт также добавил, что ВСУ все чаще используют искусственный интеллект для проведения ударов, в том числе в БПЛА средней дальности.

Последствия предыдущей мощной атаки

В ночь на 21 июня украинские беспилотники нанесли массированный удар по Крыму и Керченскому полуострову.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Удары пришлись по Керченской переправе, нефтяному терминалу и объектам энергетической инфраструктуры.

В результате атаки погибли четыре человека, еще 28 получили ранения . Среди пострадавших оказались дети. После ударов на полуострове были введены ограничения на продажу топлива, возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что все погибшие и пострадавшие были гражданскими лицами.

Попытка Киева посеять панику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 22 июня, что власти республики принимают меры по минимизации последствий атак и обеспечению безопасности жителей.

«Руководство республики Крым информирует население, эта система налажена и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий», — сказал представитель Кремля.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в свою очередь назвал удары по объектам гражданской инфраструктуры «подлым шантажом» . По его мнению, Киев пытается дестабилизировать ситуацию на полуострове и посеять панику среди населения.

На оперативном совещании с членами правительства президент России Владимир Путин связал атаки на гражданские объекты с тем, что происходит на линии боевого соприкосновения. Как заявил глава государства, Украина пытается компенсировать неудачи на фронте ударами по российским регионам .

Кроме того, цель атак Киева — нанести ущерб российским энергетическим ресурсам и сорвать туристический сезон, в том числе на юге страны и в Крыму, отметил Путин.