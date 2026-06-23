«Возможна масштабная провокация». Крымчан предупредили о подготовке новой атаки ВСУ

Юрий Подоляка заявил, что основной целью последней атаки стали объекты энергетической инфраструктуры полуострова. Военблогер отметил, что, судя по публикациям в украинских соцсетях, часть беспилотников могла достигнуть целей. Он предположил, что эти удары являются «прелюдией к следующему большому налету».
«Очевидно, противник накапливает дроны для следующего крупного удара. А пока идут попытки ослаблять наше ПВО малыми налетами. Причем в первую очередь в районе Крымского моста», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.
Версия о десантной операции
О возможной подготовке Киева к более масштабным действиям ранее говорил и военный эксперт Юрий Кнутов. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что Украина может готовить крупную десантную операцию в Крыму.
По словам эксперта, около месяца назад украинские подразделения морской пехоты были выведены с линии фронта в тыл, где могут проходить подготовку. Кнутов считает, что одной из первоочередных задач российской стороны должно стать укрепление побережья полуострова и подготовка к отражению возможных попыток высадки десанта.
При этом эксперт подчеркнул, что речь идет не о попытке захвата Крыма, а «о возможной масштабной провокации», целью которой может стать нанесение ущерба инфраструктуре и логистике региона.
Крымский мост — одна из ключевых целей?
О нарастающей активности украинских беспилотников в Крыму пишет и немецкая газета Die Welt. Издание приводит мнение австрийского полковника и военного эксперта Маркуса Райснера, который считает, что Киев стремится усилить давление на Россию в логистической, экономической и социальной сферах.
По мнению Райснера, одной из потенциальных целей украинских атак остается Крымский мост, который играет важную роль для снабжения полуострова.
Эксперт также добавил, что ВСУ все чаще используют искусственный интеллект для проведения ударов, в том числе в БПЛА средней дальности.
Последствия предыдущей мощной атаки
В ночь на 21 июня украинские беспилотники нанесли массированный удар по Крыму и Керченскому полуострову.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Удары пришлись по Керченской переправе, нефтяному терминалу и объектам энергетической инфраструктуры.
В результате атаки погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. Среди пострадавших оказались дети. После ударов на полуострове были введены ограничения на продажу топлива, возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что все погибшие и пострадавшие были гражданскими лицами.
Попытка Киева посеять панику
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 22 июня, что власти республики принимают меры по минимизации последствий атак и обеспечению безопасности жителей.
«Руководство республики Крым информирует население, эта система налажена и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий», — сказал представитель Кремля.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в свою очередь назвал удары по объектам гражданской инфраструктуры «подлым шантажом». По его мнению, Киев пытается дестабилизировать ситуацию на полуострове и посеять панику среди населения.
На оперативном совещании с членами правительства президент России Владимир Путин связал атаки на гражданские объекты с тем, что происходит на линии боевого соприкосновения. Как заявил глава государства, Украина пытается компенсировать неудачи на фронте ударами по российским регионам.
Кроме того, цель атак Киева — нанести ущерб российским энергетическим ресурсам и сорвать туристический сезон, в том числе на юге страны и в Крыму, отметил Путин.