«Это открытый фашизм»: Лукашенко осудил ВСУ за удар по автобусу с детьми

Лукашенко: ударившийся по автобусу под Брянском беспилотник был украинским

Накануне, 17 июня, украинские военные нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей, а несколько подростков и взрослых получили ранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал объяснений от Украины. Однако в Киеве, вскоре сразу после атаки, стали отрицать свою причастность к данному инциденту.

Президент Белоруссии заявил, что Минск ожидает от украинской стороны объективных объяснений произошедшего. По словам Лукашенко, вокруг инцидента уже звучат различные версии и оправдания, однако белорусским властям необходима достоверная картина случившегося.

Он подчеркнул, что республика намерена самостоятельно установить все обстоятельства атаки и считает это вполне выполнимой задачей. При этом Лукашенко предупредил о недопустимости попыток втянуть Белоруссию в военный конфликт.

По его словам, существуют силы, которым не нравится спокойствие и стабильность внутри страны. Глава государства также заявил, что неоднократно предупреждал о близости боевых действий к границам страны:

«Война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе», — сказал Лукашенко.

«Еще один факт бандитизма»

Комментируя расследование происшествия, Лукашенко отдельно отметил, что белорусская сторона уже располагает данными о происхождении дрона.

По его словам, Минск не спешит делать окончательные выводы относительно всех обстоятельств случившегося, однако происхождение беспилотника сомнений не вызывает. Белорусский президент заявил: «Это украинский беспилотник».

Лукашенко обратил внимание на свидетельства очевидцев. В частности, водитель автобуса сообщил, что видел над транспортным средством не один, а несколько беспилотников. Эти показания, подчеркнул президент, будут проверены в ходе расследования. Однако все произошедшее белорусский президент однозначно назвал преступлением:

«Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям», — резюмировал он.

Нота протеста Киеву и собственное расследование

После происшествия МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Украины в Минске.

Как сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Руслан Варанков, украинскому дипломату была вручена официальная нота протеста. Белорусская сторона потребовала предоставить исчерпывающие объяснения произошедшего, провести объективное расследование и привлечь виновных к ответственности .

По инициативе белорусской стороны 19 июня пройдет внеочередное заседание постоянных представителей стран Содружества, на котором планируется обсудить обстоятельства удара беспилотника по автобусу с белорусскими детьми, сообщает ТАСС.

Кроме того, белорусские власти начали собственное расследование обстоятельств атаки. Председатель Следственного комитета Белоруссии Константин Бычек сообщил, что ведомство возбудило уголовное дело по факту удара беспилотника и приняло его к своему производству.

По его словам, в настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия и собирают доказательную базу. Особое внимание уделяется взаимодействию с российской стороной. Как отметил глава СК, белорусские следователи находятся в постоянном контакте с коллегами из Следственного комитета России, которые также занимаются расследованием произошедшего.

Новые правила для поездок с детьми

Реакция белорусских властей не ограничилась дипломатическими шагами. Лукашенко поручил пересмотреть порядок организации зарубежных поездок для детских групп.

Президент заявил, что организованные поездки детских групп за пределы страны должны осуществляться только при наличии государственного контроля и необходимых разрешений.

Кроме того, глава государства обратился к родителям с призывом временно отказаться от подобных поездок. По его мнению, в текущей обстановке детям безопаснее оставаться в Белоруссии, где имеются все условия для тренировок и отдыха.

Трагедия по дороге в Геленджик

Автобус с детской футбольной командой из Гомеля подвергся атаке днем 17 июня на территории Брянской области. Группа направлялась на отдых и спортивные мероприятия в Геленджик.

По данным региональных властей, в автобусе находились 44 человека, включая 28 юных спортсменов.

В результате удара пострадали пятеро детей и трое взрослых. Одна женщина погибла на месте.

Позднее появились подробности о погибшей. Жертвой атаки стала супруга тренера команды Виктория Горошко. Как рассказала RT мать одной из футболисток, женщина была беременна.

Собеседница агентства отметила, что ее дочь также должна была ехать в этом автобусе, однако накануне поездки получила травму ноги и осталась дома. По словам женщины, удар пришелся по правой стороне транспортного средства, где находились пострадавшие.

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Также дополнительные подробности расследования раскрыли и в Следственном комитете России. По данным ведомства, беспилотник, атаковавший автобус в Брянской области, был начинен поражающими элементами.

В СК добавили сообщили, что в рамках расследования потерпевшими признаны 41 человек — 19 детей и 22 взрослых , находившихся в автобусе и сопровождавших группу.

Генеральный штаб ВСУ, в свою очередь, официально опроверг обвинения в ударе по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, назвав их информационной провокацией.