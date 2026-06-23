Россия «добирает» Константиновку. Что будет дальше?

Российские военные «добирают» Константиновку, заявил Владимир Путин. Этот город, превращенный ВСУ в крепость, откроет ВС РФ путь на Славянск и Краматорск — «последние оплоты» украинских сил на территории ДНР. По данным NYT, армия России уже настолько близка к ним, что может атаковать цели с помощью авиационных фугасных бомб с УМПК и ударных дронов. Чего ждать после взятия Константиновки и какой может быть тактика российских военных в Славянско-Краматорской агломерации — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Российская армия продолжает продвигаться в ДНР: как заявил сегодня президент России Владимир Путин на встрече с военными, сейчас ВС РФ «добирают» Константиновку — город, который откроет им путь на Славянск и Краматорск.

«Наши ребята сейчас практически добирают Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то [из украинских военных] сидит, прячется, отстреливается. Они говорят: это серая зона. Ну замечательно, серая зона», — сказал глава государства.

Как ранее писала «Газета.Ru», этот город превращен украинскими войсками в крепость: практически каждый дом в Константиновке был оборудован в опорный пункт и подготовлен к круговой обороне, а каждый подвал — превращен либо в укрытие, либо в долговременную огневую точку.

Все промышленные объекты там представляли собой мощные узлы обороны, запасы материальных средств были укрыты в подземных укрытиях, а все опорные пункты прикрыты плотными минно-взрывными заграждениями и соединены многочисленными ходами сообщений, в ряде случаев подземными.

По оценке британской The Telegraph, взятие Константиновки позволит «пробить» украинский «пояс крепостей» — линию укреплений, состоящую из четырех основных городов: кроме самой Константиновки, это Славянск, Краматорск и Дружковка . Как отмечает The New York Times, эти города составляют «примерно 20 процентов» территории ДНР, все еще контролируемой Украиной.

Последний оплот ВСУ

Теперь, когда ВС РФ пробились в Константиновку, последними оплотами ВСУ в Донбассе остаются Славянск и Краматорск, пишет NYT. Дружковку же издание сравнивает с «пустыней»: там отмечаются значительные разрушения жилого сектора, вызванные тем, что здания и дома были превращены украинскими войсками в опорные пункты и долговременные огневые точки.

ВСУ удерживали Славянск и Краматорск в течение многих лет, города представляют собой мощный укрепленный район, над фортификационным оборудованием которого украинские бойцы работали с 2014 года. Однако российские войска медленно, но неуклонно и методично приближаются к обоим городам.

Как отмечает NYT, ВС РФ, по-прежнему обладающие численным превосходством и огневой мощью, уже достаточно близки к ним, чтобы атаковать цели с помощью авиационных фугасных бомб с УМПК и ударных беспилотных летательных аппаратов , — и территория «подвергается натиску, который, как опасаются жители, является началом конца».

Оборона Славянско-Краматорской агломерации начала давать весьма ощутимые трещины еще в декабре прошлого года , когда части и соединения ВС РФ взяли под контроль город Северск, расположенный на возвышенности.

При этом NYT полагает, что при нынешних ежесуточных темпах продвижения российских войск им потребуются годы, чтобы взять под контроль эти города и остальную часть Донбасса — ведь на овладение Торецком российской армии потребовалось 18 месяцев, Покровском — 22 месяца, штурм Бахмута продолжался с августа 2022 года до конца мая 2023 года, а бои за Константиновку ведутся с октября прошлого года.

Однако далеко не все ситуации в ходе вооруженного противоборства поддаются таким линейным прогнозам. Тем более что в настоящее время российские войска стремятся перекрыть все возможные пути подвоза материальных средств в Краматорск и Славянск и тем самым облегчить последующую задачу по штурму обоих городов.

При этом, как уже было отмечено, после утраты Константиновки ВСУ организованно отойдут на очередной оборонительный рубеж — и бои за Славянско-Краматорский укрепленный район могут стать столь же упорными, продолжительными и кровопролитными, причем с обеих сторон .

Однако следует непременно заметить, что прогнозы в ходе военных действий — дело достаточно неблагодарное. Вполне возможно, что российское командование при решении задачи по овладению Славянско-Краматорской агломерации вряд ли будет прибегать к фронтальным ударам и втягиванию частей и соединений ВС РФ в кровопролитные уличные бои . Скорее всего, в ходе заключительных боев за Донбасс все мы будем свидетелями иных полководческих решений со стороны высшего руководящего состава ВС РФ.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).