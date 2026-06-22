Песков заявил, что Стармер на посту премьера ничем для России не запомнился

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что покинет пост главы правительства и лидера Лейбористской партии. В обращении на Даунинг-стрит он заявил, что «с достоинством» принимает мнение своей фракции. Стармер сообщил, что уже проинформировал о своем решении короля Карла III. Теперь Лейбористской партии предстоит определить нового лидера, который может стать и следующим премьер-министром Великобритании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Выступая на Даунинг-стрит, Стармер сообщил об уходе с должности и «чуть не расплакался», выражая благодарность жене Виктории, пишет The Sun. Супруга выглядела напряженной и крайне расстроенной, пишет издание. После речи Кир и Виктория обнялись со слезами на глазах.

Во время выступления Стармер сообщил, что перед Лейбористской партией стоит важный вопрос — кто должен возглавить их на следующих выборах.

«Я выслушал ответ моей парламентской фракции на этот вопрос и с благодарностью его принимаю», — заявил он, согласившись с тем, что не является лучшим кандидатом.

По данным The Guardian, решение Стармера стало итогом растущего давления внутри Лейбористской партии . В последние дни британские СМИ писали, что премьер лишился поддержки значительной части депутатов и ключевых союзников в правительстве. По данным издания, в частных беседах более полудюжины министров кабинета дали понять Стармеру, что считают необходимой смену руководства партии.

Почему Стармер покинул пост

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что главной проблемой Стармера стало расхождение между его обещаниями и реальными результатами.

«Он наобещал борьбу с миграцией, перестройку экономики, реформы, рабочие места, повышение пенсий и пособий. Люди устали от консерваторов, которые были у власти 15 лет, и потому Стармеру поверили, дали мандат. Но за два года он не улучшил ситуацию, а только ухудшил», — сказал эксперт.

По словам Топорнина, ситуацию усугубили внутренние конфликты в партии и скандалы вокруг кадровых назначений. При этом многие лейбористы ожидали, что вопрос об уходе Стармера встанет позже, ближе к осени, однако события стали развиваться гораздо быстрее.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что британский премьер потерпел крах по двум направлениям — миграционной политике и энергетике.

Издание Times сообщало, что на решения Стармера сильно влияет его жена Виктория. В выходные он много времени провел в загородной резиденции. В публикации говорится, что именно жена убедила его не отказываться от борьбы за лидерство в партии в прошлом месяце.

Во время выступления Стармер упомянул семью. Его голос дрогнул, когда он произнес: «Когда я покину самый важный пост в стране, я буду уделять больше времени самому важному делу: быть лучшим мужем для моей замечательной жены Вик, которая была моей опорой и в радости, и в горе, и быть лучшим отцом для моих прекрасных детей, которые являются моей гордостью и радостью».

Кто может заменить Стармера

Главным претендентом на лидерство в Лейбористской партии британские СМИ называют Энди Бёрнема. Он недавно вернулся в парламент, победив на довыборах в округе Мейкерфилд.

Бёрнем ранее возглавлял Большой Манчестер и занимал министерские посты в правительстве Гордона Брауна. Внутри партии его рассматривают как политика, способного объединить лейбористов после падения рейтингов и серии внутрипартийных конфликтов.

Если кандидатура Бёрнема не встретит сопротивления, он может возглавить правительство уже в ближайшие недели , пишет The Guardian.

Бёрнем уже подтвердил, что намерен участвовать в борьбе за пост лидера Лейбористской партии. Комментируя отставку Стармера, он поблагодарил уходящего премьера за работу и заявил, что стране необходимы «стабильность, серьезный подход и постоянное внимание к наиболее важным вопросам».

По словам Бёрнема, смена руководства партии должна пройти спокойно и без потрясений, а главными задачами будущего правительства должны стать экономический рост, снижение стоимости жизни, улучшение работы государственных служб и решение жилищного вопроса.

«Мы позаботимся о том, чтобы этот переход стал позитивным процессом обновления для нашей партии и нашей страны», — подчеркнул Бёрнем.

Стармер сообщил, что попросит Национальный исполнительный комитет партии утвердить график выборов нового лидера. По его словам, прием заявок от кандидатов планируется открыть 9 июля и завершить до ухода парламента на летние каникулы неделей позже.

За пост лидера лейбористов будет бороться и бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на соратника Стритинга.

«Уэс баллотируется, у него было достаточно голосов, и он будет одним из претендентов», — говорится в сообщении.

Что это значит для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не ожидает изменений в политике Великобритании в отношении России после ухода Стармера.

«Кир Стармер никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас лицезреем. Ничем примечательным он для нас не запомнился в своей должности», — сказал Песков журналистам.

По его мнению, потенциальные преемники премьера придерживаются схожих взглядов на двусторонние отношения с Москвой.

Спецпредставитель президента РФ о инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал уход Стармера «сигналом для других разжигателей войны в Европе».

Он также напомнил, что более года призывал Стармера к отставке, «фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике».

С 2022 года в Великобритании в отставку ушли уже четыре премьера, меньше всего из них продержалась Лиз Трасс — 49 дней. Стармер был на посту почти два года — дольше всех. На фоне его ухода в аккаунте кота Ларри — главного мышелова резиденции британского премьера на Даунинг-стрит — появился пост о том, что он устал запоминать сменяющихся лидеров.

«Если так пойдет и дальше, я перестану утруждать себя тем, чтобы запоминать их имена», — говорится от имени кота, которому придется жить уже при седьмом премьер-министре.