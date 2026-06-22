Бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг будет бороться за пост лидера Лейбористской партии после отставки Кира Стармера. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на соратника Стритинга.

«Уэс баллотируется, у него было достаточно голосов, и он будет одним из претендентов», — говорится в сообщении.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Выступая перед сотрудниками и сторонниками, политик заявил, что избрание премьером два года назад стало самым большим достижением в его жизни. Тогда к власти впервые за 14 лет пришло лейбористское правительство.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее глава РФПИ назвал отставку Стармера сигналом для разжигателей войны.