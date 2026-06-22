В России объяснили отставку премьера Британии Стармера

Политолог Топорнин: Стармер слишком много наобещал и очень мало сделал

Отставка Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании была предрешена, заявил «Газете.Ru» директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин. По его словам, британский политик «обещал слишком много и сделал слишком мало» для народа.

«Многие в Великобритании ожидали, что Стармер уйдет после поражения лейбористов на местных выборах 7 мая. Тогда партия заняла лишь третье место — с большим отрывом победила «Партия реформ», а на втором были «зеленые». Эти результаты показали: рейтинг лейбористов резко упал, а их лидер перестал пользоваться доверием. Стало очевидно, что он уже не в состоянии вернуть британцам веру в возможности лейбористского правительства», — сказал политолог.

Топорнин отметил, что многие в лейбористских кругах ожидали отставки Стармера осенью, однако события развивались быстрее в том числе и из-за скандалов с коррупцией и назначением близких премьера на высокие посты.

«Главная проблема Страмера была в том, что он слишком много обещал и слишком мало делал. Он наобещал борьбу с миграцией, перестройку экономики, реформы, рабочие места, повышение пенсий и пособий. Люди устали от консерваторов, которые были у власти 15 лет, и потому Стармеру поверили, дали мандат. Но за два года он не улучшил ситуацию, а только ухудшил», — заключил Топорнин.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии и главы правительства. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии дала понять, что не считает его лучшим кандидатом для руководства партией на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что «смог опровергнуть прогнозы критиков». По его словам, партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее премьер Британии едва не расплакался, говоря об отставке.