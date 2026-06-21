«Пусть вернут МиГи». Что говорят в Варшаве об отказе всех лидеров Украины от высшего ордена Польши

Владимир Зеленский сделал фотографию ордена во время отправки обратно в Польшу

Между Польшей и Украиной стремительно развивается дипломатический скандал из-за лишения Владимира Зеленского высшей польской награды — ордена Белого орла. Политик вернул награду по почте, его примеру последовали три бывших президента Украины. Экс-премьер Польши министр Лешек Миллер считает, что представители украинской власти должны вернуть не полученные награды, а переданные Киеву истребители, танки и оружие. Что думают в Варшаве об украинском демарше — в материале «Газеты.Ru».

Украина обязана возвратить Польше боевую технику, включая истребители МиГ-29, и вооружение вместо государственных наград. Об этом заявил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского и экс-лидеров страны вернуть Варшаве ордена Белого орла.

«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?» — выступил Миллер в эфире телеканала Polsat.

Он обратил внимание, что в число обладателей «Белого орла» входит основоположник итальянского фашизма Бенито Муссолини. Лишь в связи с этим Зеленскому следовало отказаться от получения высшей государственной награды Польши в 2023 году, уверен Миллер.

« [Зеленскому] следовало сказать: «Нет-нет, потому что этот орден есть у таких людей, так что большое спасибо». Но он принял его и не был привередлив », — заметил экс-премьер Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «стратегической ошибкой» углубление конфликта между политиками двух стран. По его мнению, пострадавшими окажутся обе стороны «в деловом плане, в геополитическом плане и с точки зрения репутации».

«В политике, как известно, ошибка хуже преступления. В беседах с моими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снизить напряженность. Это нелегкая задача», — написал Туск в социальной сети Х.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в свою очередь подчеркнул, что польско-украинские отношения «идут в очень плохом направлении» .

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил Зеленского ордена «Белого орла» из-за решения украинского лидера присвоить центру специальных операций «Север» Вооруженных сил Украины наименования «имени героев Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России), устроивших Волынскую резню. Навроцкий подчеркнул, что Зеленский превысил «болевой порог» поляков.

В ответ Зеленский объявил о возвращении ордена — украинский лидер отправил его почтовым отправлением. Его примеру последовали бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Кроме того, от своих польских наград отказались министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его заместитель Игорь Жовква, посол Украины в Польше Василий Боднар, а также посол Украины в Чехии, экс-посол Украины в Польше Василий Зварич.

« Разразилась так называемая война за медали », — заметил бывший президент Польши Бронислав Коморовский в эфире Polsat.

Ответственность за кризис в отношениях между Варшавой и Киевом, по его оценке, лежит на Навроцком и Зеленском, которые «упорно трудились» над разрушением двусторонних связей. Оба политика «несут ответственность за то, что происходит сегодня», резюмировал Коморовский.

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«К черту Польшу и поляков»

Украина готова предпринять зеркальные шаги в ответ на недружественные действия Польши, заявил Сибига.

«Ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю. Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружественные и пренебрежительные по отношению к нашей стране. Время незамечания прошло», — цитирует его УНИАН.

Глава МИД Украины также пожаловался, что в Польше наблюдается «существенный рост антиукраинских настроений» . Внешнеполитическое ведомство получает информацию о множестве фактов «нападений на украинцев, их унижения, буллинга детей», подчеркнул он.

Сибига утверждает, что «разрушителем позитивных достижений», которых Киев и Варшава добились в последнее время, выступает именно Навроцкий.

Однако журналистка польского телевидения Арлета Бойке рассказала со ссылкой на экс-нардепа Рады Игоря Мосийчука, что Зеленский в приватных беседах якобы отказался считаться с мнением польской стороны.

«Когда к Зеленскому приходили люди и говорили, чтобы он не называл это украинское подразделение в честь УПА, чтобы не раздражать поляков, Зеленский ответил: «К черту Польшу и поляков», — сообщила она на YouTube-канале Kanał Zero.

Журналистка при этом уточнила, что информация непроверенная и приводится только со слов Мосийчука, что демонстрирует отсутствие единой позиции украинских властей.

Препятствие на пути в ЕС

Конфликт между Варшавой и Киевом станет препятствием на пути Украины в Евросоюз, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

« Здесь Варшава отыграется в полном объеме и выставит массу требований бандеровцам. Иначе вето на вступление в европейское объединение. Это коснется и эксгумаций на Волыни, и памятников, и героизации нацистских прихвостней», — отметил он.

По мнению Мирошника, «главным и непримиримым противником» членства Украины в ЕС будет назначена Польша.

19 июня Навроцкий в социальной сети Х заявил, что вступление Украины в Евросоюз представляет «угрозу для польского сельского хозяйства». Зампредседателя Сейма Польши Петр Згожельский считает, что Варшава должна наложить вето на стремление Киева в ЕС.