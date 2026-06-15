«Галя, у нас отмена»: Захарова оценила позицию Польши по лишению Зеленского Белого орла

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично отреагировала на информацию о том, что президент Польши Кароль Навроцкий дал украинскому коллеге Владимиру Зеленского несколько дней, чтобы пересмотреть решение о присвоении подразделению ВСУ имени «героев УПА» (организация запрещена в России), прежде чем лишать Ордена Белого орла.

«Рубрика «Галя, у нас отмена». Ой, а можно не лишать? Пусть до конца позорятся», — написала Захарова.

По ее словам, это необходимо, чтобы эта отметина «несмываемым пятном» лежала на официальной Варшаве.

В конце мая Зеленский присвоил бригаде ВСУ наименование «героев УПА». Организация устраивала расправы над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей. После этого президент Польши Кароль Навоцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла — высшей польской госнаграды.

При этом газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в президентском дворце писала, что Навроцкий пока не принял окончательного решения о лишении президента Украины ордена Белого Орла. По словам источников, Навроцкий может отказаться от идеи лишения Зеленского высшей государственной награды Польши, если украинская сторона изменит название воинского подразделения.

Ранее на Украине заявили, что Зеленского «подставили» в скандале с «героями УПА».