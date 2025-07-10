Украинцев жгли вместе с поляками. Рассекречены допросы бойца УПА о расправах на Волыни

ФСБ рассекретила допрос 18-летнего бойца УПА*, участвовавшего в Волынской резне. Он рассказал о массовых расправах над мирными жителями летом 1943 года — деревни сжигали вместе с людьми, а убивали не только поляков, но и украинцев, не связанных с националистами. По его словам, отряд за полгода уничтожил около 1500 человек.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала рассекреченные материалы допроса 18-летнего бойца Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) Ивана Васюка, задержанного в январе 1944 года в ходе наступления Красной армии на территории Ровенской области.

Документ содержит подробные признания о массовом участии отрядов ОУН-УПА в расправах над мирным населением польских и украинских деревень в южной части Волыни летом и осенью 1943 года.

Рассекреченный документ с допросом Ивана Васюка был опубликован Управлением ФСБ по Омской области. Это один из многочисленных архивных материалов, касающихся деятельности украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Ранее ФСБ уже публиковала документы о преступлениях УПА в западных регионах СССР, включая протоколы допросов, оперативные сводки и письма очевидцев.

Допрос Васюка

Васюк был задержан сотрудниками контрразведки Смерш 7 января 1944 года. На следующий день он дал письменные показания, в которых рассказал о своем участии в налетах, убийствах и поджогах польских и украинских деревень в составе куреня под командованием боевика по кличке Ворон (настоящее имя — Микола Свистун, также известный под псевдонимами Ясень и Ярбый).

Васюк вступил в ряды Организации украинских националистов (ОУН) летом 1943 года, получил позывной «Голубь» и был направлен в отряд УПА, действовавший в районе Здолбунова.

По собственному признанию, он принимал участие примерно в десяти налетах и лично убил не менее 19 человек — мужчин, женщин и детей польской национальности. Убийства совершались в том числе с использованием огнестрельного оружия, топоров и ножей.

«Сжигали дома вместе с людьми»

По словам Васюка, расправы носили массовый характер и сопровождались мародерством. После убийств бойцы УПА забирали имущество, продовольствие и скот, а затем поджигали дома. Тела убитых оставляли внутри помещений.

«После того как жители этих деревень были убиты, имущество, скот нами взят, в этих деревнях, кроме деревни Углы, все хаты сожжены, трупы убитых мужчин и женщин, стариков и детей оставляли на местах в домах и потом поджигали. Если в одном селе живут поляки и украинцы и если эти украинцы не являются членами бандеровских организаций, то с ними поступаем также, как и с поляками», — сообщил задержанный.

Среди упомянутых Васюком населенных пунктов, подвергшихся нападению — деревни Старики, Вязовка и Углы. Все три, по его словам, были уничтожены в ноябре 1943 года. Уничтожению подвергались и украинские семьи, если те не были связаны с националистическим движением.

Массовые убийства и поддержка отрядов УПА

Как заявил Васюк на допросе, за полгода действия под командованием «Ворона» его отряд уничтожил около 1500 мирных жителей. Васюк указал на ряд деревень, где, по его словам, все мужское население состояло в УПА и оказывало поддержку боевым отрядам.

Среди них: Тынны, Взносычи, Бовши, Тыжечи, Виктовичи, Княсово, Холопы, Бытричи, Яневка, Белка, Дрохово, Ядвиполо. Он отметил, что оружие в этих селах не прятали, и оно свободно хранилось в домах.

Скот, захваченный после нападений, отводили в Тынны, где «все мужчины днем находились дома, а ночью участвовали в налетах», утверждал задержанный.

Волынская резня: исторический контекст

События, описанные в показаниях Ивана Васюка, относятся к периоду так называемой Волынской резни — массового этнического насилия, организованного украинскими националистами против польского населения на территории Волыни и Галиции в 1943–1944 годах.

По данным польских исследователей, включая Институт национальной памяти, жертвами УПА стали от 50 тыс. до 60 тыс. этнических поляков. По другим оценкам речь может идти до 100 тыс. человек, включая женщин, детей и стариков.

Наибольший размах резня приобрела в июле 1943 года, особенно в день, вошедший в историю как «Кровавое воскресенье» — 11 июля. Тогда, по данным польских историков, было атаковано более 100 населенных пунктов. Одновременно с этим фиксировались нападения на украинцев, которые отказывались участвовать в акциях или осуждали действия боевиков.