«Явно не созрела». Каковы перспективы вступления Украины в ЕС?

Мерц: Украина не сможет вступить в ЕС, пока находится в состоянии войны

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз, пока «находится в состоянии войны». По информации Euractiv, Киев рассчитывает стать частью ЕС в 2028 году, однако в европейских столицах это считают нереалистичным. Кто выступает против членства Украины в ЕС и почему она «не созрела» для полноценного вхождения в «единую Европу» — в материале «Газеты.Ru».

Украина не может стать членом Евросоюза (ЕС), пока находится «в состоянии войны», заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Такая страна, как Украина, которая находится в состоянии войны, не может стать членом Европейского союза. Однако она может стать ассоциированным членом ЕС , а затем — полноправным членом Евросоюза», — отметил он на брифинге по итогам саммита ЕС.

По словам канцлера, это не потребовало бы изменения европейских договоров.

21 мая агентство Reuters сообщило, что Мерц направил лидерам ЕС письмо, в котором предложил предоставить Украине особый переходный статус «ассоциированного члена». По его мнению, это позволит украинским чиновникам принимать участие в саммитах блока и встречах министров без права голоса. Также канцлер предложил распространить на Украину статью 42.7 Договора ЕС о взаимной оборонной помощи.

По информации Euractiv, Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2028 году, однако в европейских столицах это считают нереалистичным и даже не подлежащим обсуждению. Основными противниками того, чтобы Украина стала частью блока, выступают Франция и Нидерланды , узнало издание.

Сомнения по поводу вступления Украины в Евросоюз испытывает и Венгрия, заявил премьер-министр Петер Мадьяр. «По этому поводу у нас есть сомнения, и мы в этом не одиноки», — цитирует его ТАСС.

В число тех, кто испытывает недовольство от потенциального членства Украины в ЕС, входит Польша. Президент страны Кароль Навроцкий в социальной сети Х прямо заявил, что вступление Украины в блок представляет «угрозу для польского сельского хозяйства» . Зампредседателя Сейма Польши Петр Згожельский считает, что Варшава должна наложить вето на стремление Киева в ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь обратил внимание, что Украине для членства в ЕС нужно будет выполнить огромное количество условий. «Я это воспринимаю как долгосрочный процесс», — приводит его слова РИА Новости.

Переговоры по основным аспектам процесса вступления Украины в ЕС начались 15 июня. Двумя днями ранее Будапешт снял вето на вступление Украины, которая официально стала кандидатом на членство в блоке в 2022 году.

«Через десять лет»

Перспективы евроинтеграции Украины существенно хуже, чем Молдавии, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

«Поступающие в Службу данные однозначно свидетельствуют о том, что перспективы евроинтеграции Украины существенно хуже, даже чем Молдавии, которая не может рассчитывать на вступление в ЕС, в том числе из-за неурегулированности приднестровского конфликта», — подчеркнули в ведомстве.

По информации СВР, политики европейских стран в неофициальных контактах прямо заявляют, что включение Украины в состав ЕС на нынешнем этапе и, по крайней мере, в среднесрочной перспективе полностью исключено.

« Украина явно не созрела для полноценного вхождения в «единую Европу» . Причин много: это и развал экономики, и невиданные масштабы коррупции, и продолжающийся вооруженный конфликт с Россией», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в европейских столицах опасаются, что членство Украины в ЕС «даст толчок укреплению позиций праворадикальных сил по всей Европе», добавила СВР.

Украина сможет вступить в ЕС только после восстановления ее экономики , уверен директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Здесь будут рассчитывать на США и какие-то специальные деньги ЕС. Возможно, будет создан отдельный фонд по восстановлению Украины, куда всем предложат скинуться. После того как все это будет выполнено, Киев сможет претендовать на вступление в ЕС. В лучшем случае — через пять лет, в худшем — через десять», — отметил он в разговоре с «Абзацем».

Кроме того, Украине потребуется привести свое законодательство в соответствие с европейскими правилами, победить коррупцию и проводить демократические выборы под контролем Брюсселя, добавил Солонников.

Директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук Антон Орлов в разговоре с aif.ru допустил, что ЕС может столкнуться с необходимостью тратить «колоссальные деньги на восстановление украинской экономики».

«А сельскохозяйственный потенциал Украины явно не придется по душе Польше или Чехии», — резюмировал он.