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Силы ПВО уничтожили 555 беспилотников над регионами России. Военная операция, день 1576-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1576-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы ПВО уничтожили 555 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала суток на подлете к столице всего сбито около 180 БПЛА. В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты. Около 60 БПЛА уничтожены в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:25

Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.

8:16

❗️Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 555 украинских беспилотника.

8:11

Около 60 БПЛА уничтожены в Ростовской области — один человек погиб и двое пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

8:08

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты.

8:05

🔴 Системой ПВО Минобороны уничтожены 52 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

8:00

Сегодня 1576-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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