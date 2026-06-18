Силы ПВО уничтожили 555 беспилотников над регионами России. Военная операция, день 1576-й

Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
❗️Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 555 украинских беспилотника.
Около 60 БПЛА уничтожены в Ростовской области — один человек погиб и двое пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты.
🔴 Системой ПВО Минобороны уничтожены 52 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сегодня 1576-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.