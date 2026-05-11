В Греции нашли украинский катер-камикадзе со взрывчаткой. Что он собирался уничтожить?

В Ионическом море у берегов Греции рыбаки нашли надводный безэкипажный катер со взрывчаткой. Афины отказываются называть страну происхождения аппарата, однако эксперты сходятся во мнении, что он представляет собой украинский БЭК Magura V3. Тем временем в Греции организовали расследование, однако саму улику после изучения взорвали в море. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Греции начали расследование после обнаружения у курортного острова Лефкада в Ионическом море беспилотного судна, напоминающего украинский надводный безэкипажный катер (БЭК) Magura V3, сообщает The Guardian.

«Мы знаем, что это такое, и более или менее знаем, что оно содержит», — отметил министр обороны Греции Никос Дендиас.

По информации издания, на борту катера находилось около 100 кг взрывчатки . Однако представители греческого министерства обороны отказались это подтвердить. Также они замалчивают страну, выпустившую БЭК.

Аппарат был найден 7 мая в одной из пещер, на него наткнулись местные рыбаки. По предварительным данным, оператор потерял управление, и БЭК сбился с курса. Предполагается, что целью аппарата могли быть российские нефтегазовые суда в Средиземном море.

После обнаружения катер отбуксировали на греческую военно-морскую базу, где изучили серийный номер и встроенный GPS, чтобы установить его происхождение. Впоследствии саперы подорвали беспилотное устройство в море.

На этом фоне оппозиция обвинила власти Греции в неспособности противостоять новым угрозам. Однако Дендиас заверил, что в стране уже создаются условия для того, чтобы оснастить свой боевой флот «самыми передовыми беспилотниками и системами противодействия».

Тем временем глава внешнеполитического ведомства Йоргос Герапетритис заявил, что Афины рассмотрят этот инцидент в Совете Евросоюза по иностранным делам , поскольку случившееся «создает огромный риск с точки зрения свободы судоходства, а также безопасности граждан и окружающей среды». При этом он отказался назвать принадлежность беспилотного катера.

«Я проинформирую Совет об особо серьезном инциденте, который наблюдался в последние дни, а именно о присутствии беспилотного морского судна в Ионическом море. Это очень серьезное событие», — отметил Герапетритис.

Министр заверил, что Греция сделает все необходимое, чтобы Средиземное море не стало театром военных действий.

«Спрятали для удара»

Обнаружение БЭКа в территориальных водах Греции вызвало тревогу как в министерстве национальной обороны, так и в службе безопасности страны, сообщает местный новостной портал iEidiseis. По словам адмирала греческой береговой охраны в отставке Никоса Спаноса, найденный аппарат действительно украинского производства, и он был готов для нанесения удара по судну.

«Состояние, в котором оно [судно] было найдено с работающим двигателем, указывает на то, что оно должно было где-то нанести удар. Они [Вооруженные силы Украины] не стали бы рисковать тем, что оно будет долго блуждать по морю, потому что в какой-то момент его бы заметили, что и произошло», — отметил он в беседе с изданием.

Спанос допустил, что оператор БЭКа физически мог находиться в одной из европейских стран — в Греции, Италии, либо же в Албании. А место, где нашли устройство, могло использоваться в качестве базы.

«Он держал его там спрятанным, рядом с пещерой, до момента нанесения удара <…> Его небольшая высота часто делает его невидимым для радара. Кроме того, установленные на катере камеры позволяют заниматься шпионажем. То есть четко видеть прохождение судов», — сказал Спанос.

Адмирал в отставке обратил внимание на техническое оснащение БЭКа. По его словам, аппарат оборудован «датчиками, высокотехнологичными антеннами и средствами связи» и «может пройти до 2000 морских миль».

«Например, он может покинуть Грецию и достичь Красного моря. Он весит более полутонны и питается от батарей. Управление осуществляется либо дистанционно, либо автономно, то есть оператор задает маршрут, и аппарат его выполняет», — поделился Спанос.

Такие катера способны застревать в днищах кораблей и взрываться, вызывая затопление даже танкеров, добавил эксперт.