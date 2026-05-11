В Греции нашли украинский катер-камикадзе со взрывчаткой. Что он собирался уничтожить?

В Греции начали расследование после обнаружения у курортного острова Лефкада в Ионическом море беспилотного судна, напоминающего украинский надводный безэкипажный катер (БЭК) Magura V3, сообщает The Guardian.
«Мы знаем, что это такое, и более или менее знаем, что оно содержит», — отметил министр обороны Греции Никос Дендиас.
По информации издания, на борту катера находилось около 100 кг взрывчатки. Однако представители греческого министерства обороны отказались это подтвердить. Также они замалчивают страну, выпустившую БЭК.
Аппарат был найден 7 мая в одной из пещер, на него наткнулись местные рыбаки. По предварительным данным, оператор потерял управление, и БЭК сбился с курса. Предполагается, что целью аппарата могли быть российские нефтегазовые суда в Средиземном море.
После обнаружения катер отбуксировали на греческую военно-морскую базу, где изучили серийный номер и встроенный GPS, чтобы установить его происхождение. Впоследствии саперы подорвали беспилотное устройство в море.
На этом фоне оппозиция обвинила власти Греции в неспособности противостоять новым угрозам. Однако Дендиас заверил, что в стране уже создаются условия для того, чтобы оснастить свой боевой флот «самыми передовыми беспилотниками и системами противодействия».
Тем временем глава внешнеполитического ведомства Йоргос Герапетритис заявил, что Афины рассмотрят этот инцидент в Совете Евросоюза по иностранным делам, поскольку случившееся «создает огромный риск с точки зрения свободы судоходства, а также безопасности граждан и окружающей среды». При этом он отказался назвать принадлежность беспилотного катера.
«Я проинформирую Совет об особо серьезном инциденте, который наблюдался в последние дни, а именно о присутствии беспилотного морского судна в Ионическом море. Это очень серьезное событие», — отметил Герапетритис.
Министр заверил, что Греция сделает все необходимое, чтобы Средиземное море не стало театром военных действий.
«Спрятали для удара»
Обнаружение БЭКа в территориальных водах Греции вызвало тревогу как в министерстве национальной обороны, так и в службе безопасности страны, сообщает местный новостной портал iEidiseis. По словам адмирала греческой береговой охраны в отставке Никоса Спаноса, найденный аппарат действительно украинского производства, и он был готов для нанесения удара по судну.
«Состояние, в котором оно [судно] было найдено с работающим двигателем, указывает на то, что оно должно было где-то нанести удар. Они [Вооруженные силы Украины] не стали бы рисковать тем, что оно будет долго блуждать по морю, потому что в какой-то момент его бы заметили, что и произошло», — отметил он в беседе с изданием.
Спанос допустил, что оператор БЭКа физически мог находиться в одной из европейских стран — в Греции, Италии, либо же в Албании. А место, где нашли устройство, могло использоваться в качестве базы.
«Он держал его там спрятанным, рядом с пещерой, до момента нанесения удара <…> Его небольшая высота часто делает его невидимым для радара. Кроме того, установленные на катере камеры позволяют заниматься шпионажем. То есть четко видеть прохождение судов», — сказал Спанос.
Адмирал в отставке обратил внимание на техническое оснащение БЭКа. По его словам, аппарат оборудован «датчиками, высокотехнологичными антеннами и средствами связи» и «может пройти до 2000 морских миль».
«Например, он может покинуть Грецию и достичь Красного моря. Он весит более полутонны и питается от батарей. Управление осуществляется либо дистанционно, либо автономно, то есть оператор задает маршрут, и аппарат его выполняет», — поделился Спанос.
Такие катера способны застревать в днищах кораблей и взрываться, вызывая затопление даже танкеров, добавил эксперт.