«Вопиющий акт терроризма»: ВСУ ударили по автобусу с детьми в Брянской области

В Кремле назвали терактом удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Автобус детской футбольной команды из Белоруссии, атакованный БПЛА ВСУ в Брянской области, 17 июня 2026 года

В результате удара ВСУ по автобусу в Брянской области погибла женщина, пострадали пятеро детей и трое взрослых. В салоне автобуса находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Минск потребовал от Киева официальных объяснений. В Кремле назвали атаку Украины терактом. О деталях инцидента, состоянии пострадавших и международной реакции на случившееся — в материале «Газеты.Ru».

Утром 17 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автобусу, который двигался по трассе в Брянской области. В салоне была детская футбольная команда из белорусского города Гомель, они ехали на отдых в Геленджик. Всего в автобусе находились 44 человека, включая 28 детей-спортсменов, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, бригады скорой медицинской помощи и психологи.

Как рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова, в результате атаки пятеро детей получили осколочные ранения . Они госпитализированы. Состояние одного из них — тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести, заявили в Минздраве России.

Кроме того, в больницу доставили еще троих взрослых.

Есть в результате атаки и погибшая женщина. Она была женой одного из тренеров и сопровождала команду в этой поездке, передает издание БелТА.

«Очередной теракт киевского режима»

В Кремле атаку назвали террористическим актом . Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры по оказанию помощи пострадавшим.

СК России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Следователи устанавливают конкретных лиц из числа ВСУ, причастных к отдаче приказа и выполнению атаки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся «очередным терактом киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей».

В свою очередь, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил в Telegram-канале, что ВСУ понимали, что наносят удар по автобусу с детьми.

Аналогичное мнение высказал и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Он назвал атаку бесчеловечным актом терроризма, подчеркнув, что ВСУ действовали намеренно и осознанно .

«Они прицельно ударили по пассажирскому автобусу. Это просто невозможно было не заметить, нельзя перепутать с военной техникой. Они прекрасно понимали, что делают», — заявил Грызлов.

Научный руководитель Центра по правам человека МГЮА Татьяна Москалькова назвала атаку ВСУ на автобус «вопиющим актом терроризма и вызовом международному гуманитарному праву» . Она подчеркнула, что международные конвенции категорически запрещают делать мирное население и детей целями для военных ударов.

«[Это] Нападение <...> находится за рамками человеческой морали», — добавила она.

«Осуждаем и требуем объяснений»

В Минске назвали атаку ВСУ актом экстремизма и терроризма со стороны Украины.

МИД Белоруссии официально потребовал от украинской стороны «исчерпывающих объяснений» в связи с нападением на белорусских граждан. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков.

«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей», – сказал он.

Белоруссия направила в Брянск детских хирургов, анестезиологов и специалистов по лечению огнестрельных травм. Медики будут помогать российским коллегам в лечении пострадавших.

Министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев добавил, что на случай транспортировки пострадавших был подготовлен медицинский вертолет.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело .

При этом в генштабе ВСУ полностью опровергли причастность Украины к инциденту в Брянской области.