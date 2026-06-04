Удар по электричке и четверо погибших: ВСУ атаковали Крым

Дроны ВСУ атаковали Крым. В Симферополе в результате удара по нежилым постройкам погибли три человека, еще один стал жертвой атаки на пригородный поезд из Азовского в Керчь. Над Севастополем сбили 52 БПЛА. Из-за налета были задержаны поезда и временно приостановлено движение электричек. Что известно о последствиях массированной атаки — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины атаковали Крым в ночь на 4 июня. В Симферополе под удар попали нежилые объекты, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В результате удара погибли трое человек, еще семеро получили ранения . На место ЧП стянули оперативные службы.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку», — отметил Аксенов и призвал крымчан и гостей региона доверять только проверенной информации.

Прокуратура Крыма организовала горячую линию для раненых и их родственников, а также взяла на контроль соблюдение прав пострадавших в результате удара. В ведомстве сообщили, что организовано взаимодействие со всеми службами, которые занимаются ликвидацией последствий произошедшего.

В Севастополе, по словам губернатора города Михаила Развожаева, воздушная тревога продолжалась несколько часов, а военные отражали налет беспилотников над разными районами города. Всего сбили 52 украинских беспилотника, более более 20 из них — в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.

Обломки одного из дронов упали на территории садового товарищества на Северной стороне, а в селе Фруктовое был поврежден фасад частного дома. По уточненным данным спасательных служб, повреждения получили три частных дома . Пострадавших нет.

Кроме того, уже утром Аксенов сообщил об атаке украинского БПЛА на электричку, следовавшую из Азовского в Керчь . В результате удара погиб один человек, еще трое пострадали. Глава республики пообещал оказать всю необходимую помощь семьям пострадавшим.

Атаки повлияли на работу железнодорожного транспорта: из-за авиационной опасности на ряде участков временно остановили движение пассажирских поездов. Как сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс», пассажиров составов, оказавшихся на закрытых участках, эвакуировали в целях безопасности. К настоящему моменту движение уже возобновлено, однако часть составов продолжает следовать с опозданием: по состоянию на 12:00 мск задержаны семь поездов в Крым и пять поездов из Крыма, время задержки — от полутора до десяти часов .

Кроме того, Южная пригородная пассажирская компания временно приостановила движение всех пригородных поездов в Крыму. Перевозчик сообщил, что проинформирует дополнительно о возобновлении движения.

Всего ночью средства ПВО сбили над российскими регионами 272 украинских БПЛА.

«Демонстрация возможностей»

Член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя атаку на пригородный поезд, следовавший в Керчь, отметил, что удар вновь нанесли по гражданской инфраструктуре.

«Уверен, что удар по поезду с мирными гражданами был целенаправленным и спланированным», — заявил Шеремет РИА Новости.

По его мнению, украинские власти действуют при поддержке западных союзников.

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев связал удары по полуострову с визитом в Киев генсека НАТО Марка Рютте . По его мнению, атаки должны были продемонстрировать возможности ВСУ западным партнерам.

«Неслучайно в день ударов ВСУ по автобусу в Енакиеве и в Санкт-Петербурге в Киев прибыла группа поддержки [Владимира] Зеленского, а на самом деле группа разжигателей войны во главе с генсеком НАТО Марком Рютте. Приезд генсека НАТО напрямую связан с ночным ударом ВСУ по Симферополю. Но закрыться от российского возмездия Зеленскому не удастся», — сказал Ивлев.

По словам депутата, ударами по гражданским объектам Киев пытается убедить союзников в необходимости дальнейшей военной поддержки и получения новых поставок вооружений.