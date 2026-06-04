Удар по электричке и четверо погибших: ВСУ атаковали Крым

Вооруженные силы Украины атаковали Крым в ночь на 4 июня. В Симферополе под удар попали нежилые объекты, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В результате удара погибли трое человек, еще семеро получили ранения. На место ЧП стянули оперативные службы.
«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку», — отметил Аксенов и призвал крымчан и гостей региона доверять только проверенной информации.
Прокуратура Крыма организовала горячую линию для раненых и их родственников, а также взяла на контроль соблюдение прав пострадавших в результате удара. В ведомстве сообщили, что организовано взаимодействие со всеми службами, которые занимаются ликвидацией последствий произошедшего.
В Севастополе, по словам губернатора города Михаила Развожаева, воздушная тревога продолжалась несколько часов, а военные отражали налет беспилотников над разными районами города. Всего сбили 52 украинских беспилотника, более более 20 из них — в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.
Обломки одного из дронов упали на территории садового товарищества на Северной стороне, а в селе Фруктовое был поврежден фасад частного дома. По уточненным данным спасательных служб, повреждения получили три частных дома. Пострадавших нет.
Кроме того, уже утром Аксенов сообщил об атаке украинского БПЛА на электричку, следовавшую из Азовского в Керчь. В результате удара погиб один человек, еще трое пострадали. Глава республики пообещал оказать всю необходимую помощь семьям пострадавшим.
Атаки повлияли на работу железнодорожного транспорта: из-за авиационной опасности на ряде участков временно остановили движение пассажирских поездов. Как сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс», пассажиров составов, оказавшихся на закрытых участках, эвакуировали в целях безопасности. К настоящему моменту движение уже возобновлено, однако часть составов продолжает следовать с опозданием: по состоянию на 12:00 мск задержаны семь поездов в Крым и пять поездов из Крыма, время задержки — от полутора до десяти часов.
Кроме того, Южная пригородная пассажирская компания временно приостановила движение всех пригородных поездов в Крыму. Перевозчик сообщил, что проинформирует дополнительно о возобновлении движения.
Всего ночью средства ПВО сбили над российскими регионами 272 украинских БПЛА.
«Демонстрация возможностей»
Член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя атаку на пригородный поезд, следовавший в Керчь, отметил, что удар вновь нанесли по гражданской инфраструктуре.
«Уверен, что удар по поезду с мирными гражданами был целенаправленным и спланированным», — заявил Шеремет РИА Новости.
По его мнению, украинские власти действуют при поддержке западных союзников.
Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев связал удары по полуострову с визитом в Киев генсека НАТО Марка Рютте. По его мнению, атаки должны были продемонстрировать возможности ВСУ западным партнерам.
«Неслучайно в день ударов ВСУ по автобусу в Енакиеве и в Санкт-Петербурге в Киев прибыла группа поддержки [Владимира] Зеленского, а на самом деле группа разжигателей войны во главе с генсеком НАТО Марком Рютте. Приезд генсека НАТО напрямую связан с ночным ударом ВСУ по Симферополю. Но закрыться от российского возмездия Зеленскому не удастся», — сказал Ивлев.
По словам депутата, ударами по гражданским объектам Киев пытается убедить союзников в необходимости дальнейшей военной поддержки и получения новых поставок вооружений.