Взрыв в прямом эфире. Морской дрон сдетонировал в порту Румынии

Над портом Констанца в Румынии поднимается дым после взрыва морского дрона у нефтяного терминала, 5 июня 2026 года

В румынском порту Констанца взорвался морской беспилотник. В минобороны страны сообщили, что дрон относится к типу используемых в боях на Украине, при этом напрямую его принадлежность не называется. По данным СМИ и экспертов, это может быть безэкипажный катер ВСУ MAGURA. Об украинском происхождении беспилотника заявили в посольстве РФ в Бухаресте. При этом президент Румынии и глава Еврокомиссии назвали произошедшее «прямым следствием» действий России.

В порту румынского города Констанца на западном побережье Черного моря, в 332 километрах от пролива Босфор, взорвался морской беспилотник, сообщили в министерстве обороны Румынии.

«Морской дрон, обнаруженный сегодня утром, 5 июня, в гражданском порту Констанцы, недалеко от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению людей на море, самоуничтожился около 10:30, не причинив никому вреда», — говорится в сообщении ведомства.

Позднее стало известно, что в прибрежной зоне были обнаружены еще четыре безэкипажных катера . По данным портала adevarul.ro, система SCOMAR, отслеживающая суда в Черном море с помощью радаров и датчиков, зафиксировала движение дронов в сторону порта, после чего власти распространили предупреждение с призывом эвакуировать территорию в радиусе одного километра от береговой линии. Глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат назвал эти меры превентивными и призвал население не поддаваться панике.

В настоящее время порт Констанца закрыт, район происшествия оцеплен силами румынской разведывательной службы, береговой охраны и министерства национальной обороны.

Арафат сообщил, что сам взорвавшийся беспилотник был обнаружен почти за четыре часа до детонации , передает Euronews Romania. По предварительной информации, дрон оснащался таймером, запрограммированным на подрыв. Местных жителей успели эвакуировать, однако момент детонации попал в прямой эфир местной журналистки: на видео ведущей репортаж у проезжей части корреспондентки вдруг раздался оглушительный взрыв, после чего она спешно покинула место происшествия.

Чей это беспилотник?

Как заявили в МО Румынии, подобные дроны не состоят на вооружении армии страны и не применялись в недавних учениях в Черном море.

«Морской дрон относится к типу тех, что используются в войне на Украине», — добавили в ведомстве.

По данным румынского издания HotNews, запечатленный на кадрах с места событий дрон похож на украинский безэкипажный катер MAGURA . Аналогичную оценку привел и капитан первого ранга ВМС Румынии в отставке Санду Матею.

Российское посольство в Румынии также подчеркнуло, что беспилотник был украинским.

«Речь идет об украинских морских беспилотных аппаратах, используемых киевским режимом для осуществления террористических актов против гражданских морских судов и создания угроз для безопасности судоходства в Черном море. Любые попытки прямо или косвенно «привязать» эти дроны к России и возложить на нее ответственность за данный инцидент лишены малейших оснований», — отметили в дипмиссии.

При этом президент Румынии Никушор Дан назвал произошедшее «следствием агрессивной войны, развязанной Россией против Украины». С таким же утверждением выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Спустя неделю после того, как беспилотник врезался в многоквартирный дом в Галаце, сегодня в порт Констанцы прибыл морской беспилотник. Это прямое следствие войны России против Украины . Она все больше становится прямой угрозой для стран, расположенных на нашей восточной границе», — написала она в соцсети X.

Инцидент в Галаце

Взрыв в Констанце — не первый инцидент в беспилотниками в Румынии. В ночь на 29 мая в городе Галац беспилотный летательный аппарат упал на многоквартирный жилой дом, пострадали два человека. Бухарест заявил, что дрон якобы был российским: по словам президента Никушора Дана, он мог оказаться на территории страны в результате работы системы противовоздушной обороны Украины в районе города Рени.

После инцидента в МИД Румынии вызвали посла РФ Владимира Липаева, также власти объявили, что из-за произошедшего генеральное консульство РФ в Констанце будет закрыто, а генеральный консул Андрей Косилин признан персоной нон грата.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что установить происхождение беспилотника без экспертизы невозможно. Он выразил готовность провести расследование, если Москве передадут объективные данные и обломки упавшего БПЛА. Кроме того, он напомнил, что дроны и раньше залетали в другие страны — Финляндию, Польшу и государства Балтии.

«Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии: вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения», — сказал глава государства.