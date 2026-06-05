Киев атаковал сухогрузы в Азове, погибли пять граждан Азербайджана

При атаке дронов ВСУ на суда в Азовском море погибли пятеро азербайджанцев

Пятеро граждан Азербайджана погибли и трое пострадали в результате ночной атаки беспилотников на два грузовых судна в Таганрогском заливе Азовского моря, сообщили в МИД республики. Удары были нанесены по судам «Натра» и «Циркон», в экипажи которых входили 25 азербайджанцев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что суда атаковали украинские БПЛА. Этот удар подтвердил и командующий СБС Украины Роберт Бровди. Пострадавшие доставлены в больницу Ейска.

Пятеро граждан Азербайджана погибли в результате атаки БПЛА на грузовые суда в Азовском море, сообщили в МИД страны.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что удары с применением беспилотников были нанесены по судам «Натра» и «Циркон» в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря.

«Сегодня в ночные часы были осуществлены дроновые атаки на два иностранных грузовых судна. 25 граждан Азербайджана входили в состав экипажей этих двух судов. Хочу отметить, что упомянутые суда не принадлежат Азербайджанскому государству. От российской стороны поступила соответствующая информация о том, что в результате атаки в общей сложности погибли пятеро наших граждан, а трое получили ранения. Раненые размещены в городской больнице Ейска», — сообщил представитель МИД.

Гаджизаде сообщил, что сотрудники посольства Азербайджана в РФ выехали на место происшествия.

Удары по сухогрузам

Азербайджанский новостной канал oxu.az опубликовал в своем Telegram-канале видео последствий удара украинских дронов по одному из судов. На кадрах видна заваленная обломками палуба, также значительные разрушения получил капитанский мостик.

По информации Primeinfo.az, сообщение об атаке беспилотников на два сухогруза с азербайджанскими экипажами поступило в 04:04 по бакинскому времени (03:00 мск).

Издание утверждает, что на судне «Натра» находились 12 граждан Азербайджана, на «Цирконе» — 14. «Натра» получила четыре попадания, потеряв двух членов экипажа. Судно осталось на плаву, пожар потушен, требуется буксировка.

«Циркон» был поражен четырьмя дронами в надстройку, трое погибли, экипаж покинул борт на шлюпках. Атаки произошли с интервалом в час. Выживших подобрали три судна и к утру доставили в порт Ейска. К «Натре» направлены два буксира.

Военкор Александр Коц в своем Telegram сообщил, что сухогруз «Натра» следовал под флагом Белиза, а «Циркон» — Палау.

«Они должны были принять груз зерна в Ростове-на-Дону для отправки в Турцию. По каждому кораблю прилетело по четыре дрона», — сообщил Коц.

Российский военкор также отметил реакцию МИД Азербайджана на инцидент и написал, что «на выбитые стекла посольства в Киеве у Азербайджана озабоченность была решительнее».

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в медучреждениях региона остаются шесть пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на грузовые суда в Таганрогском заливе Азовского моря. Все они поступили в больницы с травмами средней степени тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 5 июня силы ПВО отражали атаку БПЛА над Кубанью и Черным морем. Над регионами РФ сбили 135 украинских беспилотников.

Что заявили в Москве и Киеве

По поводу инцидента высказались и в российском МИД, заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Обстоятельства произошедшего выясняются. По имеющимся данным, суда были атакованы украинскими беспилотниками», — заявила она.

Захарова сообщила, что российская сторона находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве.

«Российская сторона окажет все необходимое содействие партнерам в получении сведений об обстоятельствах произошедшего и обеспечении консульского доступа к азербайджанским гражданам», — отметила дипломат.

По ее словам, попавшим под удар морякам было оказано содействие проходившим мимо российским судном и погранотрядом ФСБ России. Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших.

В свою очередь замминистра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал удар на полях ПМЭФ и заявил, что Москва «хорошо знает, кто с помощью воздушных и морских дронов атакует мирные гражданские суда в акваториях Черного моря и даже Средиземного моря», и добавил, что это «известная страна».

Украина уже подтвердила, что удар по азовскому морю был нанесен силами ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командующий Силами беспилотных систем (СБС) Украины Роберт Бровди, известный также как Мадьяр. Он заявил, что СБС Украины в ночь на 5 июня ударили по судам в портах Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах Азовского моря.