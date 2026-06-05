«Написано не Зеленским». Как в Москве оценили открытое письмо Путину

Президенту России Владимиру Путину доложили об открытом письме украинского лидера Владимира Зеленского по поводу прекращения конфликта. В Кремле заявили, что если Зеленский хочет встретиться с Путиным, то может для этого приехать в Москву. В свою очередь на Западе активно поддержали инициативу Зеленского и призвали Москву ответить на предложение Киева. Для чего на самом деле Украине было нужно «открытое письмо» и как его оценивают в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину было доложено об открытом письме президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы в ночь уже передали письменный вариант. То, что из средств массовой информации, передали президенту, он ознакомился», — сказал представитель Кремля.

Он не стал рассказывать, как Путин отреагировал на обращение Зеленского. Песков предположил, что президент так или иначе затронет эту тему на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Песков отметил, что если Зеленский хочет встретиться с Путиным, то может приехать в Москву.

Украинский лидер накануне опубликовал открытое письмо, в котором предложил президенту РФ начать прямые переговоры. В письме Зеленский предложил Путину определить дату и провести личную встречу. На время переговоров предлагается прекратить военные действия.

«Украина предлагает закончить эту войну. Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны», — говорится в документе.

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Путин ранее утверждал, что для начала мирных переговоров по Украине не нужно приостанавливать боевые действия.

«Для того чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались», — сказал он.

«Ничего нового»

В Москве отнеслись к письму Зеленского скептически. Посол по особым поручениям МИД России Константин Долгов в беседе с «Газетой.Ru» назвал этот документ провокационным и не содержащим новых предложений.

«Во-первых, в этом письме ничего нет нового в позиции Киева, о неприемлемости которой российская сторона много раз говорила. Наш президент много раз об этом говорил, все причины излагал, но Киев упорно не хочет слышать Москву», — заявил дипломат.

Он также оценил стиль письма, посчитав его неподобающим для официального документа главы государства.

«Письмо хамское, абсолютно хамское. Каждая строчка в нем говорит о том, что реальная задача Киева — это продолжение войны. Ни о каких мирных инициативах речи близко не идет», — считает Долгов.

Он также предположил, что текст готовился не в Киеве.

«Письмо писалось в Лондоне, скорее всего. Во всяком случае, в западных столицах, западными головами и западными руками. На мой взгляд, написано это не самим Зеленским. Но сути дела это не меняет: позиция, которая там изложена, — это солидарная позиция Киева и его западных спонсоров», — подчеркнул посол.

О неподобающем стиле письма высказался и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он заявил «Газете.Ru», что тон послания не соответствует дипломатическим нормам.

«По форме и содержанию это не предложение к миру, а хамство. И это еще раз подтверждает, что Зеленский просроченный, нелегитимный президент. Вы не найдете ни одного примера, чтобы в таком оскорбительном тоне кто-то из руководителей любой страны писал предложение о переговорах другому лидеру, а вот Зеленский себе такое позволяет», — отметил Олейник.

Политик предположил, что такие действия украинского лидера вызваны отчаянным положением дел внутри страны.

«У Зеленского все подгорает капитально. Обещанных денег нет. Обещали в этом году €45 млрд, но к июню только €8-9 млрд в итоге будут. Будут проблемы с личным составом — все больше и больше людей бегут из страны. И Зеленскому сейчас нужно как-то вытянуть эту ситуацию — добавить очков и провести такую встречу с Путиным в стиле, как он провел хамскую встречу с тем же Трампом», — считает экс-нардеп.

По мнению Олейника, благодаря подобному поведению Зеленского многие западные партнеры уже не воспринимают всерьез.

«С Зеленским никто серьезно вести переговоры и иметь отношения не будет. Тот же Трамп уже с ним не разговаривает — разговоры по телефону идут с Путиным, а с ним нет», — заключил спикер.

В Москве всегда готовы к конструктивному диалогу, напомнил в комментарии для «Газеты.Ru» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, дипломат Григорий Карасин.

«Наш президент абсолютно четко сказал, что он готов встречаться. И даже, по-моему, прозвучало в качестве одного из вариантов: пусть Зеленский приезжает в Москву — и мы будем готовы встречаться. Однако с украинской стороной никогда не знаешь, насколько эти контакты будут целесообразными», — заявил сенатор.

Он отметил, что практика последних лет показывает недоговороспособность властей Украины.

«В Киеве в основном имитируют добрые пожелания и заинтересованность в общении. Но на самом деле никто там в этом не заинтересован, это лишь показная история», — резюмировал Карасин.

Работа на иностранную аудиторию

В западных столицах с воодушевлением отнеслись к письму Зеленского: президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что открытое письмо Зеленского может позволить добиться прогресса в урегулировании.

«Я думаю, что это хорошая инициатива, и хорошо, что переговоры могут возобновиться», — сказал Макрон.

Американский лидер Дональд Трамп также положительно оценил идею встречи президентов России и Украины, к которой Зеленский призвал в своем письме.

«Я думаю, это было бы отлично, если бы они встретились», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Британская газета The Guardian пишет, что украинский лидер старается воспользоваться «переломным моментом» в конфликте, а потому опубликовал это письмо.

«По всей видимости, Зеленский пытался воспользоваться переломным моментом в конфликте. Киев продолжает наносить удары вглубь России, но в то же время Москва активизировала удары по объектам инфраструктуры, что усиливает украинский дефицит ресурсов», — говорится в статье.

В свою очередь Bloomberg отмечает, что Киев пытается проявить инициативу в связи с «зашедшими в тупик мирными переговорами под руководством США».

Открытое письмо Зеленского — это попытка пропагандистскими методами повлиять на западную аудиторию, заявил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Я думаю, что главная цель Зеленского здесь на уровне дешевой пропаганды. Она заключается в том, чтобы показать западной аудитории: мы, Украина, готовы к переговорам, хотим мира и остановки войны, но из-за позиции России это якобы не может произойти. Мол, мы все делаем, а Россия мешает», — заявил эксперт.

По словам Блохина, реальные требования Киева для России абсолютно неприемлемы.

«Мы знаем, какие у них требования: возврат Крыма, возврат новых территорий, членство в НАТО, численность армии более 800 тысяч человек и так далее. Все это для России неприемлемо», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что Россия последовательно выступает инициатором переговоров, а Киев уклоняется от конструктивного диалога и имитирует активность.

Президент Украины Владимир Зеленский Christine Olsson/TT News Agency/Reuters

«Киев тоже не может отсиживаться в тени — надо делать какие-то шаги. Понятно, что этими действиями Зеленский выслуживается перед Европой, перед западными донорами. Надо показать, что Украина готова к переговорам, хочет их. Цель простая — пропагандистская», — сказал Блохин.

Посол Константин Долгов считает, что истинная цель отправки письма — попытка отвлечь внимание международной общественности от Петербургского международного экономического форума.

«Задача этого открытого письма в том, чтобы максимально перебить ту высокую ноту, на которой проходит Питерский форум. Еще раз переключить внимание на себя, выслужиться перед своими хозяевами», — пояснил дипломат.

Он назвал послание «писаниной проигрывающего войну» и напомнил, что условия для возможной встречи ранее были четко обозначены.

«Зеленскому уже давно сказано: хочешь встречаться с нашим президентом — приезжай в Москву. Но только для того, чтобы подписывать финальные договоренности. А финальных договоренностей сейчас на западно-киевской стороне никто не рассматривает, потому что им это не нужно абсолютно. Никакое урегулирование не нужно», — резюмировал Долгов.