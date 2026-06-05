Песков рассказал, в каком виде Путину передали «открытое письмо» Зеленского

Письменный вариант «открытого письма» украинского лидера Владимира Зеленского был передан президенту РФ Владимиру Путину «в ночи». Об этом в ходе интервью для газеты «Известия» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы в ночь уже передали письменный вариант. То, что из средств массовой информации, передали президенту, он ознакомился», — сказал представитель Кремля.

При этом он не стал рассказывать, как российский лидер отреагировал на обращение Зеленского. Песков предположил, что Путин так или иначе затронет эту тему на предстоящем пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие запланировано на 5 июня.

4 июня глава Украины в «открытом письме» обратился к президенту РФ с просьбой определить дату их личной встречи. Зеленский написал, что Киев предлагает Москве завершить вооруженный конфликт и с этой целью провести переговоры на высшем уровне. По его словам, завершить противостояние надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны».

Как отметил Зеленский, встреча с Путиным могла бы пройти в Швейцарии, Турции или какой-либо из стран арабского мира. При этом глава государства добавил, что в переговорах также должны участвовать Соединенные Штаты и Европа.

Ранее журналист рассказал о неожиданном последствии, которое может иметь публикация Зеленским «открытого письма» Путину.