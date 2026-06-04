Трамп оценил идею встречи Путина и Зеленского

Трамп: было бы отлично, если бы Путин и Зеленский встретились

Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил идею встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, это было бы отлично, если бы они встретились», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он отметил, что его радует обсуждение возможности встречи.

4 июня Зеленский обратился с открытым письмом к Путину с просьбой определить дату личной встречи, чтобы «закончить эту войну». В качестве предполагаемых мест украинский президент выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые «традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира».

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, следует из обращения. Контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить Соединенные Штаты, уточнил Зеленский.

До этого Путин рассказал, что на подписании мира сказал бы украинскому президенту: «Слава богу, что все это закончилось». Кроме того, он дал понять, что, несмотря на вопросы легитимности Зеленского у РФ, мог бы подписать с ним соглашение. Главное, подчеркнул глава государства, «было бы желание», а чтобы его оформить, способ можно найти.

Ранее Песков прокомментировал письмо Зеленского Путину и пригласил его в Москву.