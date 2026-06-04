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Путин встречается с главами мировых информагентств

Встреча Путина с главами информагентств на ПМЭФ — онлайн-трансляция
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств, 4 июня 2026 года
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2026 встречается с главами международных информагентств. Как заявили в Кремле, мероприятие пройдет в формате «вопросы — ответы» и будет посвящено внутренней и внешней политике России, а также ключевым международным событиям. Встреча станет юбилейной, десятой. В прошлом году в ней участвовали в том числе представители СМИ «недружественных» стран. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
20:55

Центральная Азия все больше привлекает внимание всего международного сообщества, прежде всего — исходя из экономического потенциала региона. Он представляет интерес и для России, и для ее партнеров, отметил Владимир Путин.

20:53

Россия на саммите ШОС будет ориентироваться на предложения Киргизии, являющейся организатором мероприятия, — Владимир Путин.

20:51

Между Москвой и Баку ведутся переговоры по ряду направлений, особенно в энергетической сфере, рассказал президент РФ.

20:50

Накопленные инвестиции России в экономику Азербайджана превышают 10 млрд, сообщил Владимир Путин.

20:49

ЕС мог бы сыграть роль не поставляя Украине оружие, а убедив Киев принять компромиссы, обсуждавшиеся в Анкоридже, подчеркнул Владимир Путин.

20:47

Компромиссы должны быть приняты Украиной, однако Киев по внутриполитическим мотивам не соглашается с ними, констатировал президент РФ. Он предположил, что часть украинских политиков в реальности не хотят завершения боевых действий, поскольку тогда у действующего руководства страны будут проблемы с тем, чтобы остаться у власти.

20:45

Евросоюз мог бы помочь в поиске решения вопросов переговоров России и Украины, но оно должно лежать в рамках договоренностей, достигнутых в Анкоридже, — Владимир Путин.

20:43

Путин отметил вклад ас-Сиси в вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта. Кроме того, президент Египта активно вовлечен в вопрос прекращения войны Ирана и США.

20:42

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси — добрый друг России, заявил Владимир Путин. Две страны развивают отношения, в том числе идет работа над строительством АЭС в Египте.

20:38

Одна «нитка» «Северного потока-2» уцелела после диверсии, по ней можно в любое время возобновить подачу газа в Германию, заявил Владимир Путин. Москва готова «поставлять газ хоть завтра», если на то будет воля Берлина, а США снимут с трубопровода санкции.

20:35

Москва просит Ереван быстрее определиться, собирается Армения оставаться в ЕАЭС или присоединиться к ЕС, поскольку от этого зависит организация рынков, — Владимир Путин.

20:34

У Москвы вызвало озабоченность принятие Арменией закона о начале процесса присоединения к Евросоюзу. «Это нормально, но армяне находятся в ЕАЭС». Между организациями существуют противоречия в технических регламентах, объяснил президент РФ. Зоны свободной торговли между ними несовместимы.

20:32

Нет ничего плохого в том, что Армения ориентируется на западные, европейские стандарты. Это право любой суверенной страны, констатировал Владимир Путин.

20:28

Россия не навязывает Европе своих кандидатов в переговорщики, просто хочет понять, кто им может быть. Это можно обсудить на уровне МИД или спецслужб, заявил Владимир Путин. Он добавил, что контакты на уровне спецслужб продолжаются.

20:26

Россия никогда не отказывалась от контактов с представителями Евросоюза, напомнил президент РФ.

20:25

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер — редкий европейский политик, которому можно доверять, заявил Владимир Путин.

20:23

🔴 «Каким посредником может быть Евросоюз или его отдельные страны, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас боевые действия? <...> Посредничество предлагает нейтралитет», — Владимир Путин.

20:21

Представитель немецких СМИ Мартин Романчик заявил, что не видит подготовки Берлина к потенциальной войне.

20:20

У России не было ни одного «боевого применения в полном смысле» ракеты «Орешник» по территории Украины, — Владимир Путин.
«Били туда, где просто было удобно посмотреть на результат», — отметил он.

Это важно для того, чтобы в будущем принимать решения по полноформатному применению ракеты, в том числе в условиях городской застройки.

20:17

Москва, безусловно, хочет договориться с Киевом дипломатическими средствами на основе базы, сформированной в ходе встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, заявил глава РФ.

20:16

У России есть патриотизм и воля народа, которые являются главным условием достижения всех целей СВО, сказал Владимир Путин.

20:15

У Украины, в отличие от России, нет системы ПВО, только отдельные ее элементы, заявил президент РФ.

20:15

❗️ Только за последнее время российская армия взяла под свой контроль примерно 2,44 млн кв. км территории Донбасса, — Владимир Путин. РФ взяла полностью под свой контроль ЛНР и поставила под свой контроль свыше 85% территории ДНР. Еще недавно Украина контролировала около 25%, сейчас — меньше 15%. Под контролем РФ находятся около 80% территории Запорожской области.

20:13

Из ВСУ каждый месяц дезертируют около 20 тысяч человек.
«Насильно людей забирают. Мотивации воевать нет никакой», — объяснил Владимир Путин.

20:12

Самая большая проблема ВСУ на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава. Ежемесячные потери — около 40 тысяч человек.

20:12

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было российских войск.

20:11

❗️ Установление Россией контроля над Донбассом не противоречит урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем, заявил Путин в ответ на вопрос агентства Associated Press.

20:07

Сотрудничество Индии и США не создает сложностей в отношениях Нью-Дели и Москвы, Россия рада, что Индия развивает отношения с теми, с кем считает нужным, заверил Владимир Путин.

20:07

Россия и Индия продолжат работать в вопросе торговли углеводородами, констатировал президент РФ.

20:05

Россию и Индию связывают условия привилегированного стратегического партнерства, — Владимир Путин.

20:02

Все задачи, поставленные в ходе майского визита Владимира Путина в Китай, будут выполнены, выразил уверенность он. Президент РФ добавил, что скоро Россия и КНР представят миру новости, связанные с энергетикой.

20:01

В последние годы Москва и Пекин все большее внимание уделяют вопросам, связанным с «новой экономикой», связанной с ИИ, информационными технологиями, генной инженерией и другими областями. Продолжается сотрудничество в оборонной сфере, и это не связано с текущими политическими событиями.

«Мы просто дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга», — подчеркнул Путин.

19:59

«Разворот на Восток» РФ начался не пять лет назад — первый договор о партнерстве был подписан в 2001 году, а принципы взаимоотношений народов России и Китая формировались столетиями, — Путин.

19:58

Президент России поблагодарил представителей Китая за теплый прием в Пекине в мае. В агентстве «Синьхуа» подсчитали, что этот визит стал 25-м.

19:52

В Казахстане при поддержке России будет не только создана АЭС, но и целая индустрия, включающая программу подготовки кадров, отметил Владимир Путин.

19:48

Отношения с Казахстаном развиваются очень успешно, «по восходящей», заявил Путин, отвечая на вопрос журналистки из этой республики по теме прошедшей встречи с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым.

Россию и Казахстан объединяют ряд факторов, оставшихся со времен пребывания в СССР, среди которых транспортные связи, кооперация и русский язык, подчеркнул глава РФ.

19:45

❗️ Владимир Путин начал встречу с руководителями международных информационных агентств.

12:15

Начало мероприятия запланировано ориентировочно на 16:00 мск.

Встреча станет юбилейной, десятой. В прошлом году в ней участвовали представители информагентств из США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Турции, Китая, Вьетнама, Азербайджана, Белоруссии, Индонезии, Казахстана и Узбекистана.

12:00

4 июня президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями международных информационных агентств. Мероприятие состоится в Константиновском дворце на полях Петербургского международного экономического форума.

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, разговор пройдет в формате «вопросы — ответы», глава государства обсудит с журналистами «актуальные аспекты внутренней и внешней политики» РФ, а также «ключевые международные события».

 
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