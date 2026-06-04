Путин встречается с главами мировых информагентств

20:20

У России не было ни одного «боевого применения в полном смысле» ракеты «Орешник» по территории Украины, — Владимир Путин.

«Били туда, где просто было удобно посмотреть на результат», — отметил он.

Это важно для того, чтобы в будущем принимать решения по полноформатному применению ракеты, в том числе в условиях городской застройки.