Путин встречается с главами мировых информагентств

Центральная Азия все больше привлекает внимание всего международного сообщества, прежде всего — исходя из экономического потенциала региона. Он представляет интерес и для России, и для ее партнеров, отметил Владимир Путин.
Россия на саммите ШОС будет ориентироваться на предложения Киргизии, являющейся организатором мероприятия, — Владимир Путин.
Между Москвой и Баку ведутся переговоры по ряду направлений, особенно в энергетической сфере, рассказал президент РФ.
Накопленные инвестиции России в экономику Азербайджана превышают 10 млрд, сообщил Владимир Путин.
ЕС мог бы сыграть роль не поставляя Украине оружие, а убедив Киев принять компромиссы, обсуждавшиеся в Анкоридже, подчеркнул Владимир Путин.
Компромиссы должны быть приняты Украиной, однако Киев по внутриполитическим мотивам не соглашается с ними, констатировал президент РФ. Он предположил, что часть украинских политиков в реальности не хотят завершения боевых действий, поскольку тогда у действующего руководства страны будут проблемы с тем, чтобы остаться у власти.
Евросоюз мог бы помочь в поиске решения вопросов переговоров России и Украины, но оно должно лежать в рамках договоренностей, достигнутых в Анкоридже, — Владимир Путин.
Путин отметил вклад ас-Сиси в вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта. Кроме того, президент Египта активно вовлечен в вопрос прекращения войны Ирана и США.
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси — добрый друг России, заявил Владимир Путин. Две страны развивают отношения, в том числе идет работа над строительством АЭС в Египте.
Одна «нитка» «Северного потока-2» уцелела после диверсии, по ней можно в любое время возобновить подачу газа в Германию, заявил Владимир Путин. Москва готова «поставлять газ хоть завтра», если на то будет воля Берлина, а США снимут с трубопровода санкции.
Москва просит Ереван быстрее определиться, собирается Армения оставаться в ЕАЭС или присоединиться к ЕС, поскольку от этого зависит организация рынков, — Владимир Путин.
У Москвы вызвало озабоченность принятие Арменией закона о начале процесса присоединения к Евросоюзу. «Это нормально, но армяне находятся в ЕАЭС». Между организациями существуют противоречия в технических регламентах, объяснил президент РФ. Зоны свободной торговли между ними несовместимы.
Нет ничего плохого в том, что Армения ориентируется на западные, европейские стандарты. Это право любой суверенной страны, констатировал Владимир Путин.
Россия не навязывает Европе своих кандидатов в переговорщики, просто хочет понять, кто им может быть. Это можно обсудить на уровне МИД или спецслужб, заявил Владимир Путин. Он добавил, что контакты на уровне спецслужб продолжаются.
Россия никогда не отказывалась от контактов с представителями Евросоюза, напомнил президент РФ.
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер — редкий европейский политик, которому можно доверять, заявил Владимир Путин.
🔴 «Каким посредником может быть Евросоюз или его отдельные страны, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас боевые действия? <...> Посредничество предлагает нейтралитет», — Владимир Путин.
Представитель немецких СМИ Мартин Романчик заявил, что не видит подготовки Берлина к потенциальной войне.
У России не было ни одного «боевого применения в полном смысле» ракеты «Орешник» по территории Украины, — Владимир Путин.
«Били туда, где просто было удобно посмотреть на результат», — отметил он.
Это важно для того, чтобы в будущем принимать решения по полноформатному применению ракеты, в том числе в условиях городской застройки.
Москва, безусловно, хочет договориться с Киевом дипломатическими средствами на основе базы, сформированной в ходе встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, заявил глава РФ.
У России есть патриотизм и воля народа, которые являются главным условием достижения всех целей СВО, сказал Владимир Путин.
У Украины, в отличие от России, нет системы ПВО, только отдельные ее элементы, заявил президент РФ.
❗️ Только за последнее время российская армия взяла под свой контроль примерно 2,44 млн кв. км территории Донбасса, — Владимир Путин. РФ взяла полностью под свой контроль ЛНР и поставила под свой контроль свыше 85% территории ДНР. Еще недавно Украина контролировала около 25%, сейчас — меньше 15%. Под контролем РФ находятся около 80% территории Запорожской области.
Из ВСУ каждый месяц дезертируют около 20 тысяч человек.
«Насильно людей забирают. Мотивации воевать нет никакой», — объяснил Владимир Путин.
Самая большая проблема ВСУ на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава. Ежемесячные потери — около 40 тысяч человек.
Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было российских войск.
❗️ Установление Россией контроля над Донбассом не противоречит урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем, заявил Путин в ответ на вопрос агентства Associated Press.
Сотрудничество Индии и США не создает сложностей в отношениях Нью-Дели и Москвы, Россия рада, что Индия развивает отношения с теми, с кем считает нужным, заверил Владимир Путин.
Россия и Индия продолжат работать в вопросе торговли углеводородами, констатировал президент РФ.
Россию и Индию связывают условия привилегированного стратегического партнерства, — Владимир Путин.
Все задачи, поставленные в ходе майского визита Владимира Путина в Китай, будут выполнены, выразил уверенность он. Президент РФ добавил, что скоро Россия и КНР представят миру новости, связанные с энергетикой.
В последние годы Москва и Пекин все большее внимание уделяют вопросам, связанным с «новой экономикой», связанной с ИИ, информационными технологиями, генной инженерией и другими областями. Продолжается сотрудничество в оборонной сфере, и это не связано с текущими политическими событиями.
«Мы просто дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга», — подчеркнул Путин.
«Разворот на Восток» РФ начался не пять лет назад — первый договор о партнерстве был подписан в 2001 году, а принципы взаимоотношений народов России и Китая формировались столетиями, — Путин.
Президент России поблагодарил представителей Китая за теплый прием в Пекине в мае. В агентстве «Синьхуа» подсчитали, что этот визит стал 25-м.
В Казахстане при поддержке России будет не только создана АЭС, но и целая индустрия, включающая программу подготовки кадров, отметил Владимир Путин.
Отношения с Казахстаном развиваются очень успешно, «по восходящей», заявил Путин, отвечая на вопрос журналистки из этой республики по теме прошедшей встречи с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым.
Россию и Казахстан объединяют ряд факторов, оставшихся со времен пребывания в СССР, среди которых транспортные связи, кооперация и русский язык, подчеркнул глава РФ.
❗️ Владимир Путин начал встречу с руководителями международных информационных агентств.
Начало мероприятия запланировано ориентировочно на 16:00 мск.
Встреча станет юбилейной, десятой. В прошлом году в ней участвовали представители информагентств из США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Турции, Китая, Вьетнама, Азербайджана, Белоруссии, Индонезии, Казахстана и Узбекистана.
4 июня президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями международных информационных агентств. Мероприятие состоится в Константиновском дворце на полях Петербургского международного экономического форума.
Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, разговор пройдет в формате «вопросы — ответы», глава государства обсудит с журналистами «актуальные аспекты внутренней и внешней политики» РФ, а также «ключевые международные события».