«Ничего сложного нет»: на Украине заявили о возможности создать ядерное оружие

Украина способна самостоятельно создать ядерное оружие, заявил совладелец одного из крупнейших украинских производителей ракет и беспилотников Fire Point Денис Штилерман. По его словам, технологических препятствий для этого нет, а отказ от советского ядерного арсенала не принес Киеву обещанных гарантий безопасности. В России назвали подобные заявления элементом информационной войны и напомнили о публикациях СВР о возможной помощи Украине со стороны европейских стран в ядерной сфере. На что в действительности способен Киев и как на это реагирует Москва — в материале «Газеты.Ru».

Ядерные угрозы

Соучредитель украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина при необходимости способна создать собственное ядерное оружие. По его словам, для этого не требуется ничего невозможного, а отказ от ядерного арсенала в прошлом был связан с международными гарантиями безопасности.

«Если [президент России Владимир] Путин думает, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, там ничего сложного нет. И, конечно же, мы можем это сделать. Мы это не делаем, потому что мы придерживаемся наших международных обязательств, которые мы взяли в обмен на то, что нам наши международные партнеры гарантировали нашу безопасность. Они свои обязательства не выполняют, но мы пока свои выполняем», — процитировало Штилермана украинское издание «Страна.ua».

В том же интервью разработчик рассказал о работе над новой ракетой, которая якобы сможет долететь до Москвы. Сейчас, по его словам, остается завершить испытания двигателя и провести тестовые пуски.

«Как только они (тестовые полеты. — «Газета.Ru») покажут, что системы отрабатывают нормально, следующий тестовый полет будет на Москву»,

— заявил он.

Штилерман добавил, что речь идет об ударах по «знаковым целям в столице России». Еще в 2024 году депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России) заявил, что Украине нужно «плевать на все и на всех и делать бомбу» для обеспечения ядерной безопасности.

«Защитит ядерное оружие. Надо плевать на все и на всех и делать бомбу. Дальше разберемся»,

— отмечал парламентарий.

Реакция России

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что заявление Штилермана следует рассматривать как элемент информационного противостояния.

«Это один из элементов информационной войны. Воздействие на население, в том числе наше население»,

— заявил парламентарий «Газете.Ru».

По его словам, на фоне продолжающихся атак ВСУ на российские регионы Москве не следует игнорировать подобные действия. Он также напомнил, что у России есть возможности для нанесения ударов по целям в Киеве.

В феврале Совет Федерации направил обращения в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ после публикации данных СВР России о возможной передаче Киеву ядерных взрывных устройств.

Служба внешней разведки ранее сообщила, что Лондон и Париж рассматривают варианты передачи Украине ядерных технологий или вооружений для усиления ее позиций на переговорах.

«Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой «грязной» бомбой»,

— следует из заявления пресс-службы СВР.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию крайне серьезной.

«Это вопиющее нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права. Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров, потому что потенциально это опасная информация», — подчеркнул Песков.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что слова Владимира Зеленского о ядерном оружии, прозвучавшие на Мюнхенской конференции в феврале 2022 года, стали одной из причин начала СВО.

Кто такой Денис Штилерман

Денис Штилерман — главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point. Основанное в 2022 году предприятие занимается разработкой дальнобойных ударных беспилотников и крылатых ракет для ВСУ. Самые известные проекты компании — беспилотник FP-1 и крылатая ракета «Фламинго».

Украинские СМИ не раз обращали внимание на биографию и деловые связи Дениса Штилермана. В опубликованном расследовании сайта firepoint-files утверждается, что значительную часть жизни он провел в России, где работал и вел бизнес. Авторы материала отметили, что в открытых базах данных Штилерман фигурирует под фамилией Данилов. Сам он подтверждал смену фамилии и объяснял это семейной историей .

«У меня отец, поскольку он был евреем, носил фамилию Штилерман. Он для того, чтобы поступать в вуз (в МИФИ он поступал), сменил фамилию на русскую», — процитировали журналисты разработчика.

По данным сайта, до переезда на Украину он был связан с несколькими российскими компаниями, в том числе сельскохозяйственного и торгового профиля. Кроме того, Штилерман якобы рассказывал, что до 2008 года работал в одном из институтов, подчиненных Минобороны России.

Из материалов также следует, что недвижимость в России была оформлена как на родственников Штилермана, так и на него самого . Авторы публикации добавили, что, несмотря на переезд на Украину и работу в оборонной отрасли, Штилерман и его семья долгое время оставались тесно связаны с Россией.

Скандал с Fire Point

В последнее время компания Fire Point неоднократно оказывалась в центре журналистских расследований на Украине. Помимо проверки НАБУ из-за возможного завышения цен на беспилотники, внимание СМИ привлекли связи предприятия с фигурантами «Миндичгейта» — дела о предполагаемых коррупционных схемах вокруг «Энергоатома».

Как сообщало украинское издание «Слидство Инфо», Денис Штилерман рассказывал, что его «личным банкиром» был Михаил Цукерман — брат Александра Цукермана, которого украинские СМИ называют партнером бизнесмена Тимура Миндича. Последний считается одним из ключевых фигурантов расследования НАБУ.

Штилерман также подтвердил, что в Fire Point работал Игорь Фурсенко, фигурирующий в материалах дела под позывным «Решик». По версии следствия, он мог участвовать в финансовых операциях, связанных с легализацией средств в схемах вокруг «Энергоатома». Сам Штилерман утверждал, что Фурсенко помогал его семье переехать из России.

Кроме того, совладелец компании подтвердил, что Fire Point фигурирует в расследовании НАБУ о возможном завышении цен при закупках беспилотников для Госспецсвязи.

Ранее украинские СМИ также сообщали, что фактическим владельцем Fire Point может быть Тимур Миндич. В самой компании эту информацию отрицали.