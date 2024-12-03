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На Украине призвали «плевать на все» и делать ядерную бомбу

Депутат Рады Гончаренко: Украине нужно наплевать на все и делать ядерную бомбу

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Global Look Press

Украине нужно «плевать на все и на всех и делать бомбу» для обеспечения ядерной безопасности страны. С таким утверждением в своем Telegram-канале выступил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Защитит ядерное оружие. Надо плевать на все и на всех и делать бомбу», — утверждает он.

По словам депутата Рады, «далее разберемся». Гончаренко добавил, что наиболее эффективной гарантией безопасности Украины является ядерное оружие.

22 ноября газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями». 27 ноября член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден и вице-президент Камала Харрис ищут возможности, чтобы предоставить Украине ядерное оружие.

Ранее Путин рассказал, что сделает Россия, если Украине дадут ядерное оружие.

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