В Госдуме ответили Киеву на заявление о ракетном ударе по Москве

Угроза сооснователя и главного конструктора украинской компании Fire Point Дениса Штилермана ударить баллистикой по Москве является элементом информационной войны. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, напомнив, что у РФ есть средства для атаки по центру Киева.



«Это один из элементов информационной войны. Воздействие на население, в том числе наше население», — сказал парламентарий.



По словам Соболева, на фоне усиления атак ВСУ по регионам России Москве не следует «прощать» Украину. Он также напомнил, что у ВС РФ есть необходимые средства для нанесения ударов по центру Киева.



4 июня Штилерман заявил, что летом или осенью ВСУ могут попытаться ударить по Москве баллистикой.



По его словам, у Украины для ракет, которые могут долететь до Москвы и «на приличной скорости влететь в цель», есть все, кроме двигателя. Его планируется испытать в этом месяце и в ближайшее время начать тестовые полеты.

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