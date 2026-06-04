Производитель украинских ракет и дронов заявил о планах новых ударов по Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) летом или осенью могут попытаться ударить по Москве баллистикой. Об этом заявил сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман в интервью Insider ua.

По его словам, у Украины для ракет, которые могут долететь до Москвы и «на приличной скорости влететь в цель», есть все, кроме двигателя. Его планируется испытать в этом месяце и в ближайшее время начать тестовые полеты.

«Как только они (тестовые полеты. — «Газета.Ru») покажут, что системы отрабатывают нормально, следующий тестовый полет будет на Москву», — сказал Штилерман.

Он отметил, что с помощью ракет Украина планирует нанести удары «по знаковым целям в столице России».

Украинская компания в сфере оборонных технологий Fire Point была основана в 2022 году. Ее штаб-квартира находится в Киеве. Компания специализируется на разработке, производстве и поставке ударных дронов и крылатых ракет. Среди ее продуктов: ударные дроны FP-1, способные достигать целей на расстоянии до 1600 км, крылатая ракета FP-5 Flamingo, баллистические ракеты FP-7 и FP-9 и др.

В период с 11 по 17 мая ВСУ совершили самую массированную атаку БПЛА на Москву и область. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, по столичному региону было выпущено не менее 100 ударных дронов. Целями террористических ударов стали спальные кварталы и районы жилой застройки. В ходе ударов пострадали мирные жители.

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