Зеленский пригрозил «серьезными кадровыми выводами» из-за поставок Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил уволить чиновников, которые сорвали контракт на поставку зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом он написал в своем Telegram-канале после совещания с представителями Минобороны, МИД, СНБО и Офиса главы государства.

Украинский лидер напомнил, что политическое соглашение о закупке Patriot уже заключено на высшем уровне. При этом, подчеркнул он, до сих пор не проработаны даже начальные юридические шаги по этому контракту.

«Ожидание затянулось», — констатировал Зеленский.

Он дал ответственным лицам неделю на подготовительные процедуры и потребовал доложить ему о результатах в пятницу. Если ясности по реализации договоренности не появится, последуют «серьезные кадровые выводы», предупредил президент Украины своих подчиненных.

Ранее он направлял письмо в Белый дом и конгресс США с просьбой ускорить передачу систем ПВО и боеприпасов для них, но его обращение осталось без ответа — во всяком случае, пока. Эксперты указывают на то, что Пентагон сейчас нуждается во всех имеющихся ракетах для ведения боевых действий против Ирана.

Ранее Зеленский признал, что Украина не может защититься от ударов ВС России.