В России оценили состояние системы ПВО на Украине

Система ПВО Украины переживает критический период, так как современные комплексы либо уничтожены, либо для них наблюдается дефицит ракет. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, современные комплексы вроде Patriot или SAMP/T либо были уничтожены, либо к ним не хватает ракет. Прочие системы ПВО, поставляемые Западом, не позволяют выполнять функции по уничтожению «летательных систем», указал военный.

Матвийчук заявил, что Украина осталась практически без прикрытия. Поставляемая союзниками Киева помощь не справляется с задачами, в связи с чем инфраструктура республики становится уязвимой для ударов, подчеркнул он.

До этого постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник призвал страны Европы и США взять на себя обязательство перехватывать и уничтожать российские БПЛА в небе над республикой. Комментируя падения БПЛА в Румынии, он призвал существенно увеличить поставки Украине систем ПВО и создать мощный интегрированный щит с участием партнеров.

Ранее глава МИД Украины обратился к союзникам после массированного удара ВС РФ.