Зеленский признал, что США не ответили на его запрос о ракетах для ПВО

Зеленский: Конгресс США и Белый дом не ответили на просьбу о ракетах ПВО
Ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на письмо президента Украины Владимира Зеленского с просьбой нарастить поставки боеприпасов для систем ПВО. Об этом он сам заявил в интервью телеканалу CBS.

По словам украинского лидера, он направлял своему американскому коллеге и законодателям США обращение с просьбой о помощи в условиях растущего дефицита ракет в ВСУ.

«Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», — сказал Зеленский CBS на вопрос, получил ли он ответ от американской стороны.

Тем самым украинский лидер подтвердил появившееся два дня назад сообщение NBC News о том, в Вашингтоне не отреагировали на запрос о ракетах.

Боеприпасы для систем ПВО, в которых остро нуждается Киев, расходуются США на Ближнем Востоке. За одни только первые сутки ударов по Ирану было истрачено 800 ракет Patriot. Украина не получала такого их количества с 2022 года, подчеркивал Зеленский, выражая недовольство по этому поводу.

Он также жаловался на европейских союзников, которые отказываются поставлять комплектующие для ракет ПВО и тем самым не позволяют Украине организовать их производство на своей территории.

Ранее Зеленский заявил о передаче Киеву новой пусковой установки системы ПВО IRIS-T.

 
