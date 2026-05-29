В США пообещали отреагировать на письмо Зеленского Трампу

Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что Соединенные Штаты «положительно отреагируют» на письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту Дональду Трампу с просьбой усилить ПВО страны. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Америка положительно отреагирует на этот запрос. Мы делали это в прошлом и должны делать снова в будущем, ведь речь идет о спасении жизней», – сказал Блюменталь.

По его словам, «американцы, включая конгресс и администрацию, должны поддержать эти усилия» Зеленского. Сенатор также похвалил стиль Зеленского, поскольку письмо «было написано очень красноречиво и мастерски».

27 мая интернет-издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский послал американскому лидеру письмо, в котором сообщил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны и попросил ускорить поставки.

До этого Зеленский также написал, что Украина остро нуждается в американской военной помощи. А 24 мая украинский президент потребовал от США и европейских государств принять решение после российского удара возмездия по Украине.

