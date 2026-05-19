Украина извинилась перед Эстонией за упавший БПЛА

Украина извинилась перед Эстонией за сбитый под Тарту беспилотник

Украина извинилась перед Эстонией за сбитый над территорией страны беспилотник. Об этом сообщает эстонский новостной портал ERR.ee.

Как сообщил журналистам глава минобороны Эстонии Ханно Певкур, с ним связался украинский коллега Михаил Федоров и принес извинения за инцидент с дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Певкур сообщил ERR, что беспилотник вошел в воздушное пространство Эстонии и был сбит румынским истребителем, базирующимся на авиабазе Шяуляй в Литве. Он также добавил, что Таллин заранее получил информацию о БПЛА от латвийских военных, также эстонский радар засек дрон, двигавшийся в южную часть Эстонии.

Сегодня Эстония впервые сбила украинский дальний беспилотник-камикадзе под Тарту. Предположительно, это был дрон, «направленный на российские цели». За несколько минут до обнаружения БПЛА на юге Эстонии объявили воздушную тревогу.

Позднее стало известно, что Таллин запретил использовать свое воздушное пространство для пролета дронов ВСУ.

Ранее Украина извинилась перед странами Балтии и Финляндией за падение дронов.