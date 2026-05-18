В Кремле отметили разноплановость отношений России и Китая

Песков: Россия и Китай активно развивают диалог в области образования
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и Китая очень разноплановые, и, помимо торгово-экономического взаимодействия, активно развивается диалог в области образования.

«Кстати говоря, будет открыт Год российско-китайского сотрудничества в области образования», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва и Пекин сотрудничают как в области медицины и культуры, так и во всех других возможных сферах.

Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездку приурочили к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Во время переговоров Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, дальнейшее развитие партнерства, а также международные и региональные вопросы. По итогам встречи планируется подписать совместное заявление и ряд других документов.

Кроме того, лидеры примут участие в церемонии открытия Годов образования России и Китая.

Также российский президент проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

