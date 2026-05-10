«Это ненормально»: в Кремле ждут разъяснений от Армении из-за антироссийских заявлений Зеленского

Владимир Зеленский во время общения с прессой в Ереване, 4 мая 2026 года

В Кремле назвали ненормальной ситуацию, при которой в Ереване на международной площадке прозвучали антироссийские заявления Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ожидает разъяснений, при этом признавая право Армении проводить подобные форумы. Как отреагировали в России, какую позицию ждут от Еревана и как это связано с выбором между ЕС и ЕАЭС — в материале «Газеты.Ru».

Вопрос к Еревану

Россия считает ненормальной ситуацию, при которой в Ереване на международной площадке прозвучали антироссийские заявления Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита Европейского политического сообщества, прошедшего в столице Армении в начале недели.

Выступая на открытии форума, Зеленский пригрозил атаковать Москву беспилотниками во время парада 9 Мая. В Кремле отметили, что рассчитывали услышать реакцию принимающей стороны.

«Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений», — сказал Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

При этом он подчеркнул, что Армения вправе проводить подобные мероприятия и развивать внешние связи. Однако, по словам Пескова, то, что Зеленскому дали площадку для антироссийских высказываний, — «ненормально и не вяжется с духом отношений с Ереваном».

Он отметил, что балансирующих заявлений со стороны руководства Армении не было, поэтому «здесь открывается поле для дополнительного анализа».

В МИД России в связи с высказываниями Зеленского в Ереване вызвали посла республики.

«Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий по эгидой ЕС «трибуны» Зеленскому», — заявили в МИД.

Накануне президент Владимир Путин призвал армянские власти определиться с участием в интеграционных объединениях — ЕС или ЕАЭС. Глава государства добавил, что логичным было бы проведение референдума по этому вопросу.

«В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного «развода»», — подчеркнул президент России.

Позиция Еревана

Армения определится с выбором между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. По его словам, окончательное решение примут, когда власти сочтут этот шаг необходимым.

«Мы всегда говорили, что когда настанет время, когда поймем, что Армения должна сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, то этот выбор должен быть сделан», — отметил Мирзоян, комментируя высказывание Владимира Путина о «мягком разводе».

Он добавил, что пока Армения остается членом ЕАЭС и речи о выходе не идет, однако подчеркнул, что в обществе существуют «европейские устремления». В Совете безопасности Армении ранее заявили, что не видят проблем в проведении саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Секретарь Совбеза Армен Григорян отметил, что мероприятие прошло в рамках существующего формата.

Комментируя вызов армянского посла в МИД России, он заявил, что не знаком с заявлениями Зеленского, вызвавшими реакцию Москвы.

«А где он сделал подобные заявления? Я не знаком с таким заявлением», — заявил Григорян.

По его словам, власти республики не могут отслеживать высказывания каждого политика, а ключевое значение имеет официальная позиция Еревана.

Что было на саммите

VIII саммит Европейского политического сообщества в Ереване стартовал 4 мая, хотя зарубежные лидеры начали прибывать в столицу Армении заранее. Одним из главных гостей стал президент Франции Эммануэль Макрон, который прилетел с государственным визитом и перед открытием форума прогулялся по центру города вместе с премьером Николом Пашиняном.

Всего в мероприятии приняли участие около 40 высокопоставленных политиков, включая председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также президентов Молдавии и Румынии Майю Санду и Никушора Дана. В Ереван также прибыл и Владимир Зеленский — для него была предусмотрена отдельная сессия, посвященная Украине.

Саммит прошел под девизом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе». В числе заявленных тем — «гибридные угрозы», устойчивость демократических институтов, энергетика и формирование единого европейского пространства. Однако часть обсуждений вышла за рамки повестки: в частности, Стармер, Макрон и генсек НАТО Марк Рютте затронули тему Ормузского пролива, а Зеленский вновь выступил с угрозами в адрес России.

К вопросам, связанным непосредственно с Арменией, лидеры перешли лишь 5 мая. По итогам двустороннего саммита с ЕС были подписаны документы об углублении сотрудничества, включая сферу безопасности. Пашинян подтвердил стремление страны к членству в ЕС и поблагодарил Брюссель за поддержку.

«Сегодня в Ереване встречаются друзья. Лидеры стран, которые выбрали демократический путь, готовые жить в мире. Только одна страна бывшего СССР с этим не согласна. Многие уже покинули СНГ именно из-за этой страны. Будет правильным создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего СССР», — заявил премьер Армении.

Оценки и критика

Саммит в Ереване стал частью более широкой геополитической комбинации Запада, отметил колумнист L'AD. По его оценке, мероприятие закрепило курс Армении на европейскую интеграцию, а участие Владимира Зеленского говорит о стремлении ЕС, НАТО и США усилить влияние в регионе и создать дополнительное напряжение у границ России.

Британский наблюдатель Стюарт Дауэлл также считает, что Армения рассматривается как «легкая добыча» в рамках этих планов.

«Европа надеется добиться в Армении того же результата, что и в Молдавии, и это позволит Европе действовать как геополитический блок в регионе... В Европе есть ряд дополнительных инструментов для облегчения входа Армении в ее систему, и она надеется, что этих рычагов будет достаточно для освобождения Армении от российского влияния», — отметил он.

В Госдуме выступили с резкой критикой в адрес армянских властей. Первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Пашинян позволил Зеленскому оскорбить память армянского народа.

«Пашинян и вся эта публика, которая у власти в Армении, они разрешают на своей земле поливать грязью своих предков, предавать своих предков, которыми гордится и Россия, и гордятся жители Армении. Мы видим, куда сегодня европейские политики втягивают Армению и какое будущее у этой страны», — сказал Водолацкий.

Он также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны многие армяне были награждены государственными наградами, в том числе званием Героя Советского Союза.