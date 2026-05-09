Секретарь СБ Армении прокомментировал вопрос о заявлениях Зеленского в Ереване

Глава СБ Армении заявил, что не слышал угроз Зеленского в адрес РФ в Ереване

Саммит Европейского политического сообщества в Ереване был организован в соответствии с существующим форматом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает «Интерфакс».

По его словам, армянские власти не видят проблемы в том, что в стране состоялся саммит международного уровня.

Журналисты попросили Григоряна прокомментировать вызов в МИД России посла Армении. Дипломату заявили, что Москвы считает неприемлемым предоставление президенту Украины Владимиру Зеленскому трибуны для озвучивания антироссийских угроз.

«А где он сделал подобные заявления? Я не знаком с таким заявлением», — сказал секретарь армянского Совбеза, комментируя ситуацию.

Григорян отметил, что невозможно следить за заявлениями каждого политика. По его словам, важны заявления Еревана и его позиция.

В ходе саммитов в Ереване европейские политики пообещали Армении более активную интеграцию в структуры ЕС и участие в различных проектах. А сам Пашинян не только обменялся «сердечками» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но и заявил об изменении географического положения его страны.

