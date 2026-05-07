Москва осудила предоставление Зеленскому «трибуны» со стороны Армении

Российская сторона испытывает негодование из-за предоставления в Армении «трибуны» украинскому президенту Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий по эгидой ЕС «трибуны» Зеленскому», — говорится в сообщении.

4–5 мая в Ереване проходил саммит Европейского политического сообщества. Главная тема — углубление связей Армении с Евросоюзом. Отдельная сессия посвящена Украине, где обсудили дальнейшую стратегию конфликта с Россией. В саммите приняли участие представители около 50 стран, в том числе Зеленский.

В ходе саммита президент Украины пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны.

Ранее Пашинян поздравил армян с изменением географического положения.