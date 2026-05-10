В Кремле потребовали от Армении разъяснений после речи Зеленского в Ереване

Российская сторона ждет от Армении разъяснений в связи с прозвучавшими в Ереване антироссийскими заявлениями украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана», — сказал представитель Кремля.

Песков выразил непонимание, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян не пытался «сбалансировать» своими заявлениями антироссийское выступление Зеленского.

До этого МИД России вызвал посла Армении в связи с предоставлением Зеленскому трибуны «для озвучивания террористических угроз в адрес Москвы». Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости подобных решений.

В свою очередь секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что саммит Европейского политического сообщества в Ереване был организован в соответствии с существующим форматом. Говоря о выступлении Зеленского, Григорян заявил, что не знаком с его высказываниями. Он подчеркнул, что невозможно следить за словами каждого политика и призвал следить за заявлениями Еревана и его позицией.

Ранее в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе».

 
