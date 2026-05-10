«На Украине знают, что нужно сделать». В Кремле объяснили, когда закончится СВО

Переговоры по Украине зайдут в тупик, если Киев не выполнит ключевое условие Москвы — вывод войск из Донбасса, заявили в Кремле. Днем ранее Владимир Путин выразил уверенность, что «дело в украинском конфликте идет к завершению». Теперь же в Москве уточнили: пока ВСУ не оставят Донбасс, урегулирование останется «на одном и том же месте», и украинские власти это понимают.

Урегулирование российско-украинского конфликта зайдет в тупик, если Киев не выведет свои войска из Донбасса, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Российский лидер Владимир Путин накануне сказал, что «дело в украинском конфликте идет к завершению» , вновь отметив, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и готов к переговорам в Москве или в третьей стране, но в последнем случае — лишь для подписания итогового мирного договора.

Теперь же в Кремле пояснили: итоги прошедших раундов переговоров показали, что для движения вперед «одна из сторон» должна сделать принципиальный шаг.

«Пока она не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов, но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем дело», — объяснил Ушаков.

Он отметил, что перспектива дальнейших решений появится только после этого шага. При этом, по его мнению, в Киеве осознают неизбежность выхода из Донбасса.

«Они знают на Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают», — выразил уверенность помощник президента РФ.

Однако сейчас, по его словам, украинская сторона при поддержке европейских стран отказывается даже обсуждать этот вопрос.

«Пока при поддержке европейцев [украинцы] отказываются пойти на разумный шаг. По крайней мере отказываются даже начать обсуждение этого шага », — подытожил он.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова Путина о скором завершении конфликта, заявил, что в Киеве мира по-прежнему не хотят, однако Украина «находится под внешним управлением», а российская армия «уверенно продвигается» к достижению целей СВО.

«Зеленский мира по-прежнему не хочет, корчится и паясничает перед европейской партией войны, как это было на 9 мая. Однако Украина находится под внешним управлением. И вполне можно предположить по тону американской стороны, что администрация Трампа будет последовательно продолжать принимать усилия для завершения украинского конфликта . Мы за это благодарны Вашингтону», — пояснил депутат «Газете.Ru».

Что с переговорами?

Ушаков также отметил, что в Москве рассчитывают на новый визит американских переговорщиков — спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера — для продолжения диалога по Украине.

«Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву , мы продолжим с ними диалог», — отметил помощник президента РФ.

В Кремле ранее подчеркивали, что такие контакты востребованы.

«Как только будет согласована поездка, а мы надеемся, что такие поездки продолжатся, мы считаем их востребованными, нужными, мы тогда всех проинформируем», — заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом еще вчера Ушаков сообщал, что трехсторонние переговоры по Украине находятся на паузе и сроки их возобновления пока не определены.

«Про переговоры никто не говорит. Пока что взята пауза. Еще время для договоренностей не достигнуто. Переговоры, наверное, возобновятся, но когда — еще непонятно. Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона — я имею [в виду] в первую очередь, конечно, украинскую сторону. Она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным», — подчеркнул Ушаков.