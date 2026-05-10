Ушаков допустил новый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Roman Naumov/Global Look Press

Помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что специальный посланник главы США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер вновь приедут в Москву и диалог по Украине продолжится. Об этом он сказал в разговоре с журналистом канала «Россия-1» Павлом Зарубиным.

«Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог», — сказал Ушаков.

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал востребованными визиты в Россию спецпосланника США и зятя американского лидера для диалога по теме Украины.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что Уиткофф и Кушнер уверены в том, что РФ побеждает в украинском конфликте. Также, по его словам, у представителей США сейчас нет времени на Киев, так как они «постоянно контактируют» с Тегераном по вопросам урегулирования ближневосточного конфликта.

Ранее Зеленский захотел усадить Европу за стол переговоров по Украине.

 
