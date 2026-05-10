Президент Владимир Путин выразил мнение, что украинский конфликт может вскоре завершиться. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что в Киеве мира по-прежнему не хотят, однако Украина «находится под внешним управлением», а Россия «уверенно продвигается» к достижению целей своей спецоперации.

«Президент, как верховный главнокомандующий, обладает всей полнотой картины и на фронте, и по линии переговорного трека. Владимир Путин ранее в разговоре с [президентом США Дональдом] Трампом также говорил, что все цели СВО будут достигнуты. И Россия уверенно продвигается к решению этой задачи. Что касается киевского режима, то [президент Украины Владимир] Зеленский мира по-прежнему не хочет, корчится и паясничает перед европейской партией войны, как это было на 9 мая. Однако Украина находится под внешним управлением. И вполне можно предположить по тону американской стороны, что администрация Трампа будет последовательно продолжать принимать усилия для завершения украинского конфликта. Мы за это благодарны Вашингтону», — заключил он.

До этого президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году. О чем еще говорил президент — в материале «Газеты.Ru».

