В администрации Путина послали сигнал Украине по урегулированию конфликта

Ушаков: переговоры по Украине будут стоять на месте без вывода ВСУ с Донбасса

Киев рано или поздно осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса. Такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Они знают на Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают», — уверен Ушаков.

Он отметил, что урегулирование конфликта на Украине будет стоять на месте до тех пор, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покинут Донбасс.

«Пока она (Украина. — «Газета.Ru») не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов, но мы будем на одном и том же месте, понимаете?» — сказал представитель Кремля.

Накануне Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры по Украине находятся на паузе, и когда они возобновятся — неизвестно. При этом он добавил, что каждая сторона сейчас знает о тех действиях, которая она должна предпринять перед следующим раундом переговоров.

